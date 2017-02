Palenquero: la lengua los hizo libres

Si usted va a San Basilio de Palenque y le dicen asina ría le están deseando buenos días. Si escucha atá uto begá, le están diciendo adiós. Y si le susurran i amá bó, siéntase feliz, significa te amo.

El racismo amenazó con acabar esa, la lengua palenquera: la tildaba de vulgar, de ser un español embolatado, pésimamente pronunciado. Por fortuna, el valor cultural sabe defenderse y se sobrepuso a tanta discriminación.

Y el más colorido ejemplo de esta lucha es Kombilesa Mi, el grupo que toca y canta rap en palenquero. Con ellos hablamos a propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, y de su lucha por preservar este tesoro cultural.

¿Por qué preservar la lengua palenquera?

“Podría decirte muchas razones, pero no alcanzaría la página, así que te voy a decir las dos más importantes: la lengua palenquera es una herencia de nuestros ancestros, es un tesoro hecho de palabras, sería de muy mal gusto dejar perder algo por lo que ellos lucharon; que nuestros niños conozcan ese legado y sepan lo rico que es, y tercero: nuestra lengua jugó un papel crucial en nuestra libertad. A través del palenquero, se comunicaban los negros esclavisados”, explica Andrés Padilla Julio, director y rapero en Kombilesa Mi.

En conclusión...

Para Andris y los otros ocho integrantes de Kombilesa Mi, el Rap Folclórico Palenquero es una simple excusa para evitar que la lengua palenquera muera. El grupo nació el 20 de julio de 2011 en San Basilio y tiene claro que la música es un lenguaje universal, y que el palenquero es la lengua de la libertad.

Cinco cosas que no sabía del palenquero...

Uno. Tiene aportes de familias lingüísticas de África, es de base léxica española y también tiene aportes de idiomas occidentales como francés, inglés y portugués.

Dos. La lengua palenquera ha sido aprendida por muchos norteamericanos y turistas de otras nacionalidades que han ido a Palenque a investigar. “La hablan con nosotros como si fueran palenqueros”, dice Andris.

Tres. En palenquero no se usa la c, se sustituye por la k. No hay x ni z, sino s, y la j remplaza a la w y la h.

Cuatro. En la Institución Educativa de Palenque dan una clase de palenquero, que es tan importante como la de inglés o castellano.

Cinco. Si usted quiere aprender palenquero, puede ir a la Posá KKMI (Kuagro Kombilesa Mi), que es la sede del grupo, y Andris le enseña a hablar y escribir en la lengua de la libertad. Y para que vayamos practicando, Posá KKMI significa: Casa Grupo Kombilesa Mi. Las clases son espontáneas, no hay horarios y la sede queda en el Barrio Abajo, calle de Las Flores.

Día Internacional de la Lengua Materna

La Unesco proclamó el 21 de febrero de 2000 como Día Internacional de la Lengua Materna. Se celebra cada febrero en todo el mundo y en la sede de la organización para promover la diversidad lingüística y cultural y el plurilingüismo. Esta fecha está dedicada a reconocer el Movimiento por la Lengua Bengalí, que conmemoró en Bangladés el Día del Movimiento por la Lengua desde 1952, cuando la Policía y el Ejército del Estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, abrieron fuego contra la multitud hablantes de lengua bengalí que se manifestaban por sus derechos lingüísticos en Dhaka, Bangladés.