Por precarnaval, en Barranquilla se intensifica prevención y promoción en salud

La Alcaldía de Barranquilla, por intermedio de la Secretaría Distrital de Salud, incrementó sus actividades de prevención de enfermedades y promoción de una buena salud, teniendo en cuenta que este sábado 21 de enero se inicia la temporada de precarnaval con la Lectura del Bando.



Como en años anteriores, la dependencia en salud estará desplegando su personal de técnicos, profesionales de la salud y administrativo para desarrollar campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual-ITS, VIH-, así como también acciones de prevención del consumo de alimentos o ingesta de licores en mal estado o adulterados.



Desde este sábado en la plaza de la Paz y en la cancha de la Magdalena se repartirán 10.000 preservativos y material educativo a los miles de asistentes al lanzamiento del Carnaval de Barranquilla 2017.



LOGÍSTICA PARA FIN DE SEMANA

Lectura del Bando en la Plaza de la Paz, sábado 21 enero:

Un Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes-MEC.

-1 punto de atención y socorro.

-120 socorristas de la Defensa Civil.

-3 ambulancias básicas y 1 medicalizada.

.75 funcionarios de la Secretaría de Salud (médicos, técnicos, Caminantes y administrativo).



Cancha barrio La Magdalena:

Un Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes-MEC.

-2 ambulancias básicas y 1 medicalizada.

-66 socorristas de la Defensa Civil.

-10 funcionarios Secretaría de Salud.



Domingo 22 de enero, Garabato Infantil del Country:

-9 puntos de atención y socorro a lo largo del recorrido.

-2 ambulancias básicas y 1 medicalizada.

-20 funcionarios de la Secretaría de Salud.

-40 socorristas de la Defensa Civil y 20 de la Cruz Roja.



Se acordó que las instituciones de salud, públicas y privadas cercanas a los sitios de concentración de las actividades, estarán dispuestas y en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Distrital-CRUE-, para atender cualquier eventualidad que se presente.



RECOMENDACIONES

Llegue temprano a los eventos y en lo posible vaya acompañado.

No lleve menores de edad, ancianos y mujeres embarazadas.

Identifique las zonas de evacuación y de atención de emergencias.

No congestione las zonas de evacuación.

Asista con ropa cómoda.

Manténgase hidratado.

Utilice bloqueador solar para evitar una insolación.

Evite el uso de espumas de Carnaval.

Escuche y acate las orientaciones de las autoridades.

Si toma medicamentos, no olvide hacerlo antes de salir de casa.

También se recomienda tomar medidas de precaución para evitar intoxicaciones producidas por alimentos o alcohol adulterado, las enfermedades diarreicas y el cólera.

Lávese las manos antes de manipular los alimentos y después de ir al baño.

Consuma agua potable.

Evite consumir alimentos preparados en el espacio público, sin tener conocimiento de su preparación.

Si va a consumir alcohol, cómprelo en sitios reconocidos.

No conduzca en estado de embriaguez, entregue las llaves.

Si presenta síntomas como dolores abdominales, diarrea, vómitos y fiebre, acuda al centro médico más cercano.