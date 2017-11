Premios Grammy 2018: Conoce los nominados

El éxito mundial 'Despacito' ya arrasó en los Latin Grammy y ahora competirá por dos Grammy en las categorías principales. En esta oportunidad el megaéxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en su versión remix con Justin Bieber, obtuvo el martes nominaciones a grabación del año y canción del año.

Por el gramófono a la grabación del año, "Despacito" se medirá con "The Story of O.J." de Jay-Z, "24K Magic" de Bruno Mar, "Humble" de Kendrick Lamar y "Redbone" de Childish Gambino. Por el de canción del año, un premio a los compositores, compite con "That's What I Like" de Mars, "4:44" de Jay-Z, "1-800-273-8255" de Logic e "Issues" de Julia Michaels.

Jay-Z encabeza la lista de candidatos con ocho menciones que también incluyen álbum del año, por "4:44". A este premio también fueron postulados "24K Magic" de Mars, "DAMN." de Lamar, "Awaken My Love!" de Gambino y "Melodrama" de Lorde.

Los candidatos a mejor nuevo artista son Michaels, SZA, Alessia Cara, Khalid y Lil Uzi Vert.

Lista completa de nominados:

GRABACIÓN DEL AÑO:

"Redbone" de Childish Gambino

"Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber

"The Story of O.J." de Jay Z

"HUMBLE" de Kendrick Lamar

"24K Magic" de Bruno Mars

ÁLBUM DEL AÑO:

"Awaken, My Love!" de Childish Gambino

"4:44" de Jay Z

"DAMN" de Kendrick Lamar

"Melodrama" de Lorde

"24K Magic" de Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO

"Despacito", de Luis Fonsi.

"4:44" de Jay Z.

"Issues" de Julia Michaels

"1-800-273-8255" de Logic

"That's What I Like" de Bruno Mars

MEJOR ARTISTA NUEVO

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

MEJOR PERFORMANCE DE POP

"Love So Soft" de Kelly Clarkson

"Praying" de Kesha

"Million Reasons" de Lady Gaga

"What About Us" de P!nk

"Shape of You" de Ed Sheeran

MEJOR PERFORMANCE EN DÚO O GRUPO DE POP

"Something Just Like This" de The Chainsmokers & Coldplay

"Despacito" de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

"Thunder" de Imagine Dragons

"Feel It Still" de Portugal. The Man

"Stay" de Zedd y Alessia Cara

MEJOR PERFORMANCE DE ROCK

"You Want it Darker" de Leonard Cohen

"The Promise" de Chris Cornell

"Run" de Foo Fighters

"No Good" de Kaleo

"Go To War" de Nothing More

MEJOR ÁLBUM LATINO DE POP

"Lo único constante" de Alex Cuba

"Mis planes son amarte" de Juanes

"Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México" de La Santa Cecilia

"Musas" de Natalia Lafourcade y Los Macorinos

"El dorado" de Shakira

MEJOR DISCO LATINO DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA O URBANA

"Ayo" de Bomba Estéreo

"Pa'Fuera"

"Salvavidas De Hielo" de Jorge Drexler

"El Paradise" de Los Amigos Invisibles

"Residente" de Residente