Premios MTV MIAW 2018: estos fueron los ganadores de la sexta versión

En la noche de este domingo las personalidades más importantes de la cultura pop, música y la esfera digital se dieron cita en la sexta edición anual de los Premios MTV MIAW 2018, que se realizaron por primera vez en la Arena Ciudad de México con la conducción de Mon Laferte y La Divaza.

El colombiano J Balvin se llevó tres premios, dos por sus populares colaboraciones, incluyendo “Hit del Año”, con Anitta por “Downtown”, “Feat del año” por “Sensualidad”, junto feat. Bad Bunny y Prince Royce y el “Artista + Duro Colombia”.

La lista completa de ganadores de los Premios MTV MIAW 2018 es:

ICONO MIAW: La Divaza

INSTAGRAMER NIVEL DIOS MEXICO: Kimberly Loaiza

INSTAGRAMER NIVEL DIOS COLOMBIA: Sebastian Villalobos

INSTAGRAMER NIVEL DIOS ARGENTINA: Flor Vigna

INSTAGRAMER GLOBAL: Lele Pons

BOMBA VIRAL: Roast Yourself Challenge

RIDÍCULO DEL AÑO: Cachetada Yáñez

PARODIA: Mario Ruiz Ft. Jack Vargas - Parodia de Farruko "Krippy Kush"

STYLER DEL AÑO: Pautips

LA CARA MÁS NUEVA: Calle y Poché

ROSTIZADO DEL AÑO: La Divaza

#INSTASTORIES DEL AÑO: Javier Ramirez

DANCE COVER: The A-code - BTS "Go Go"

FANDOM: Army BTS

CREW DEL AÑO: Jukilop

#INSTACRUSH: Juan De Dios Pantoja

ARTISTA CON MÁS ACTITUD: Greeicy

ARTISTA + CHINGÓN MÉXICO: Jesse & Joy

ARTISTA + DURO COLOMBIA: J Balvin

ARTISTA + FLAMA ARGENTINA: Tini

HIT DEL AÑO: Anitta, J Balvin - Downtown

EXPLOSIÓN URBANA: Bad Bunny

REVOLUCIÓN K-POP: BTS

FT. DEL AÑO: Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin - Sensualidad

HIT GLOBAL: Camila Cabello ft. Young Thug - Havana

VIDEO DEL AÑO: Sebastián Yatra - No Hay Nadie Más

KILLER SERIE: The End Of The F***ing World

REALITY DEL AÑO: Acapulco Shore

CRACK MUNDIAL: Leo Messi

JUEGO LEYENDA: Battle Royale Fortnite

MASTER GAMER: Antrax

PELI DEL AÑO: Coco