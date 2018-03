Premios Óscar 2018: Estos son los ganadores de la gala

A las 8 de la noche de este domingo arrancó la 90 edición de los Óscar, en el Teatro Dolby de Hollywood (California, EE.UU), una gala presentada por Jimmy Kimmel donde la cinta "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita gracias a sus 13 nominaciones.

Estos fueron los ganadores de la noche:

Mejor actor de reparto

Sam Rockwell

Mejor maquillaje y peinado

Las horas más oscuras- Kazuhiro Tsuji

Mejor diseño de vestuario

Mark Bridges

Mejor documental

Icarus- Bryan Fogel y Dan Cogan

Mejor edición de sonido

Richard King y Alex Gibson

Mejor mezcla de sonido

Dunkirk- Gregg Landaker

Mejor Dirección de arte

La forma del agua

Mejor película de habla extranjera

Una mujer fantástica de Chile

Mejor actriz de reparto

Allison Janney

Mejor corto animado

Dear Basketball

Mejor película animada

Coco

Mejores efectos visuales

Blade Runner 2049- Jhon Nelzon, Gerd Nefzer

Mejor edición

Dunkerque- Lee Smith

Documental corto

Heaven Is A Traffic Jam On The 405

Mejor cortometraje

The Silent Child - Chris Overton y Rachel Shenton

Mejor guion

Get Out - Jordan Peele

Mejor fotografía

Blade Runner 2049 -Roger Deakins

Mejor banda sonora

La forma del agua - Alexandre Desplat

Mejor canción

Recuérdame - Coco

Mejor director

Guillermo del Toro - La forma del agua

Mejor actor

Gary Oldman

Mejor actriz

Frances McDormand - "Three Billboards"

Mejor película

La forma del agua - Guillermo del Toro