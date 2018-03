Premios Óscar: así transcurre la ceremonia de entrega

A las 8 de la noche de este domingo arrancó la 90 edición de los Óscar, en el Teatro Dolby de Hollywood (California, EE.UU), una gala presentada por Jimmy Kimmel donde la cinta "The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita gracias a sus 13 nominaciones.

Jimmy Kimmel inauguró la entrega anual diciéndoles a los eventuales ganadores que se tomen un momento antes de subir al escenario, por si acaso. El chiste hizo referencia al célebre error del año pasado, cuando "La La Land" fue anunciada como la ganadora a mejor película cuando el premio era en realidad para "Moonlight".

-El primer galardón de la noche fue para Sam Rockwell por su actuación de reparto en "Three Billboards Outside Ebbing Missouri", en la que interpretó a un policía racista.

-También recibieron premios "Darkest Hour", a maquillaje y peinado, y "Phantom Thread", a diseño de vestuario.

Durante su número de apertura, Kimmel hizo mención al escándalo de acoso sexual que ha sacudido a Hollywood. Dijo que el desacreditado magnate Harvey Weinstein se mereció la expulsión de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y también dijo bromeando que la estatuilla del Oscar era el "hombre más querido de Hollywood: tiene las manos donde uno las puede ver, y no tiene pene".

En un tono más serio invitó a la audiencia a apoyar los movimientos #MeToo y Time's Up contra la violencia sexual y por la igualdad de género, así como a participar en la próxima marcha de estudiantes en Washington contra la violencia armada, tras el reciente tiroteo en la escuela de Parkland, Florida.

-La cinta chilena "Una mujer fantástica", del director Sebastián Lelio y que protagoniza Daniela Vega, ganó el Óscar a la mejor película en habla no inglesa, la primera estatuilla que logra Chile en esta categoría de los premios más importantes del cine.

Allison Janney consiguió hoy el Óscar a la mejor actriz de reparto por "I, Tonya", categoría en la que competía frente a Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Lesley Manville ("Phantom Thread"), Octavia Spencer ("The Shape of Water") y Mary J. Blige ("Mudbound").

Era la primera nominación al Óscar para esta actriz de 58 años.

-"Coco", la cinta de Pixar sobre el tradicional Día de los Muertos mexicano, cumplió los pronósticos y se llevó el Óscar a la mejor película de animación. Sus contrincantes en esa categoría eran "The Boss Baby", "The Breadwinner", "Ferdinand" y "Loving Vincent".

El número musical de "Remember Me", la canción de Coco, comenzó con Gael García Bernal interpretando suavemente el tema en inglés acompañado por una guitarra y se convirtió en una fiesta con Miguel y Lafourcade cantando la versión de la banda sonora en un colorido escenario hecho a semejanza del submundo de la película. Papelillos volaron por todo el Teatro Dolby al final de su actuación.

-El exjugador de Los Angeles Lakers Kobe Bryant y su socio Glen Keane se llevaron hoy el Óscar al mejor cortometraje de animación por "Dear Basketball".

-La cinta de terror "Get Out" se hizo con el Óscar al mejor guion original, premio al que aspiraban el mexicano Guillermo del Toro y Vanessa Taylor por "The Shape of Water".

-"Dunkirk", la cinta bélica de Christopher Nolan, dominó con tres galardones la primera mitad de los Óscars. Se proclamó vencedora en las dos categorías de sonido de los Óscar: mejor edición para Richard King y Alex Gibson y mejor mezcla para Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten. Además, se alzó con la victoria al mejor montaje para Lee Smith.

-Guillermo del Toro se alzó con el Óscar al mejor director por "The Shape of Water". Es el tercer mexicano que consigue ese logro tras Alfonso Cuarón ("Gravity") y Alejandro González Iñárritu ("Birdman" y "The Revenant").

-Frances McDormand ganó la estatuilla a la mejor actriz, el segundo en su carrera, gracias a su interpretación de una madre terca y justiciera en el drama con toques de humor negro "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

-"The Shape of Water", ganadora a Mejor Película, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, reinó en la 90 edición de los Óscar con cuatro estatuillas, por delante de las dos obtenidas por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y las tres de carácter técnico de "Dunkirk".