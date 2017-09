¡Prográmate! Estos son los estrenos de Netflix para octubre

En octubre, la plataforma digital Netflix nos presenta grandes novedades en series y películas para todos los públicos.

Uno de los contenidos más esperados es la serie revelación del 2016, "Stranger Things", candidata al Emmy 2017 que regresa con nuevos episodios.

¡Conoce las sorpresas que nos trae!

SERIES

"MINDHUNTER": Un agente del FBI crea técnicas de perfilación criminal mientras persigue a los peores violadores y asesinos en serie. Serie original de Netflix, estreno el 13 de octubre.

Criminal Minds" (Temporada 12): Un nuevo agente se une a la UAC para ayudar a investigar secuestros e invasiones de hogares, rastrear a asesinos fugados de prisión y mucho más. Estreno en Netflix el 15 de octubre.

"Stranger Things" (Temporada 2): Un año después del regreso de Will, todo parece haber vuelto a la normalidad, pero algo tenebroso acecha bajo la superficie y nadie en Hawkins está a salvo. Serie original de Netflix, estreno el 27 de octubre.

"El universo de Stranger Things". Parte 1: El elenco, el equipo e invitados especiales analizan a profundidad la trama, los personajes y las conspiraciones del universo de Stranger Things 2. Serie original de Netflix, estreno el 27 de octubre.

"Arrow" (Temporada): Sobrecargado al ser tanto el alcalde como el protector de Star City, Oliver forma un nuevo equipo de justicieros novatos para luchar contra el gánster Tobias Church. Estreno en Netflix el 20 de octubre.

"The Flash" (Temporada 3): Tras reajustar la historia, Barry disfruta de una vida desenfadada mientras Kid Flash cumple con sus tareas domésticas, pero poco después un veloz rival lo cambia todo. Estreno en Netflix el 20 de octubre.

PELÍCULAS

"Fe de etarras": Un comando peculiar de la organización armada ETA espera una llamada que no llega mientras el resto de España celebra la victoria del Mundial. Película original de Netflix, estreno el 12 de octubre.

"Los Meyerowitz: La familia no se elige": Un evento para conmemorar la vida del padre artista y tres hermanos con una historia llena de conflictos sin resolver, tanto entre ellos como con él. Película original de Netflix, protagonizada por Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman y Emma Thompson. Estreno el 13 de octubre.

"La niñera": Cole se queda despierto hasta tarde y descubre que su guapa niñera forma parte de una secta satánica que hará lo que sea para mantenerlo callado. Película original de Netflix, estreno el 13 de octubre.

DOCUMENTALES

"One of Us": Tres judíos jasídicos dejan su comunidad ultraortodoxa para integrarse en el mundo secular, donde conocen el ostracismo, las relaciones perdidas e incluso el peligro. Documental original de Netflix, estreno el 20 de octubre.

"Cuando conocí al Chapo": La actriz mexicana Kate del Castillo cuenta la historia de su encuentro con el narcotraficante más buscado del mundo: el Chapo. Serie biográfica original de Netflix, estreno el 20 de octubre.

"It Was Fifty Years Ago Today! The Beatles: Sgt Pepper And Beyond": Este rockumentario, que cuenta con material de archivo, explora la creación de uno de los álbumes más emblemáticos de todos los tiempos. Estreno en Netflix el 5 de octubre.