Roberto Burgos, cantor de memorias

Roberto Burgos Cantor (Cartagena, 1948), dice que él es “un cangrejo de un solo hueco”, porque todas sus historias giran alrededor de Cartagena, su ciudad natal.

Su novela Ver lo que veo (Seix Barral, 2017), ganadora del Premio Nacional de Novela de Mincultura 2018, es la historia de una mujer que de tanto mirar a sus semejantes, mirarlos por dentro y por fuera, pierde la luz de sus ojos. Una mujer deslenguada cuyo oficio es ver lo que se borra. Lo que se borra es la historia colectiva de los cartageneros.

En 539 páginas recorre paisajes y personajes de la historia de Cartagena de principios de siglo XX, que abarcan episodios del esplendor y la decadencia del ingenio de Sincerín (Colombia Sugar Company), la vida amorosa y fracasada de personajes populares, que oscilan entre el esplendor de la ilusión, el amor, el desamor, la muerte y la ruina.

Allí se abrazan en un coro poliforme: el carpintero que hace ataúdes para muñecas; Ulises, el ladrón de joyas; el abuelo que recuerda el ingenio azucarero; la tierra perdida que va con uno; el jugador en el casino que navega en sus pérdidas; el boxeador, el recuerdo más viejo; o el ladrón que quería cantar; el remate del ingenio de Sincerín; el boxeo como el arte brutal de la elegancia o las caricias que tumban.

Otra vez, la mujer cegata de tanto mirar; el libidinoso en el altar; el abuelo y el pensador; el muerto, con una nube morada en los ojos; la mujer que apostaba; los golpes de la vida; el ladrón hambriento; el carro fúnebre; la muerte de Ulises y un final en el mar.

“Más allá de que estos personajes tengan o no una educación ilustrada, lo que a mí me interesa en estos seres humanos es recuperar la capacidad que tienen de guardar y tener cosas en el alma. Es su humanidad y su lenguaje lo que yo rescato en mi novela”, dijo Burgos Cantor a El Universal.

“Cada vida es digna, sin excusas, sin disimulos”, dice en su novela.

La novela fluye como un río incontenible e infinito de voces y monólogos que interpelan la historia individual y colectiva de Cartagena.

La epopeya de lo que se borra o se intenta olvidar como memoria viviente, y la inmensa ternura de seres inolvidables como el tallador de ataúdes parea muñecas: “Aprendió a trabajar la madera. Nunca hizo cajas para enterrar a los muertos. En memoria de su padre, un año para los días de la Navidad fabricó cajitas de varias medidas, de juguete, para enterrar las muñecas gastadas que perdían el pelo, un ojo, el color rosado; las de trapo que no había manera de remendar y se les salía el relleno o quedaban tuertas sin el botón que hacían de ojo; las de loza que cayeron al suelo y se les fragmentaba la cabeza y recogían las migajas que no se atrevían a botar. (pág. 109).

Eso mismo hace el escritor al recoger la memoria dispersa de las palabras y los episodios de su aldea: nombrarla para que no se borre ni se olvide; al nombrar ese mundo medio oculto y perdido, se posterga la posibilidad de que se pierdan en el olvido.

Ese alfabeto salvado es rescatado por su propia musicalidad: palabras como envelope, desgonza, jeta, pico, chichigua, añagaza, salvadas en su novela, tienen su propia personalidad y su música en el tiempo.

La fascinación del lenguaje antiguo que reaparece con las olas de la imaginación y la memoria histórica, también está dotado de sensualidad, música y erotismo sublimado en el baile de la pluma y las manos como cangrejos que hurgan los labios del cielo y la tierra. Y la noche se desliza con “vocación de eternidad que trastorna la secuencia del tiempo regular y reabre un abismo donde la felicidad se parece a la nada, y ahí permanece en el recuerdo” (pág. 89).

Matices de tiempos

La memoria viaja a finales del siglo XIX y nos entrega en la voz de la mujer el panorama de la postración, después de la Independencia.

“Sabía que después del estado de necesidad cuando parecieron terminar las guerras de independencia y se pregonaba el milagro de la república, la ciudad quedó diezmada, los habitantes reducidos a una cantidad de procesión, y el puerto solitario anunciaba que las carabelas no volverían a su rada. Un golpe de fortuna permitió a los abuelos de su esposa vender la casa de comercio, con mirador, aljibe y patio interior, a unos extranjeros que arribaron en medio del infortunio largo” (pág. 59).

Hay allí un guiño a la conciencia dramática de nuestra realidad, narrada por varios de nuestros historiadores, y un guiño a un verso del más grande poeta de la primera mitad del siglo XX.

La novela avanza en los matices de tiempo entre dos centurias y salta al siglo XVI cuando el rey que nunca había pisado la ciudad, creía verla desde sus aposentos reales. Una cáfila de codiciosos conquistadores que al ser expulsados jamás devolvieron a su antiguo reino lo que se habían apropiado “para sostener su palacio de espejos y pelucas, pintores y cronistas, enanos y bufones, aventureros y ambiciosos que querían encontrar un territorio para sus tropelías libres de la ira de Dios y del soberano”. (pág. 73).

De repente, suena la orquesta de Pianetta Pitalúa en el Club Popa, interpretando porros y boleros de las islas en la voz de una mujer disfrazada con máscara. ¿Por qué disfrazada? Hay allí un detalle histórico: el miedo a la identidad de ser reconocida como voz cantante, en un tiempo de prohibiciones.

Pero la nostalgia de lo perdido y lo vivido, reaparece en forma de pregunta en Burgos Cantor: “¿Se podrá vivir con tanta acumulación de pasado que no se va? Tanto tiempo guarecido en las piedras. Tantas placas con la señal de la fugacidad: por aquí pasó, aquí se alojó, aquí murió”. (pág. 78).

El escritor

Roberto Burgos Cantor publicó su primer cuento, La lechuza dijo el réquiem, en 1968, en la revista Letras Nacionales, dirigida por Manuel Zapata Olivella. Tiene una disciplina espartana que ya sobrepasó el medio siglo de sus setenta años cumplidos, y nunca deja pasar un día sin escribir. Truene o relampaguee, Roberto está sentado frente a su computador desafiando la isla de silencio de su estudio.

Allí, sumergido en ese paraíso sin celulares y sin interrupciones, sin distracciones, Roberto ha escrito tres de las mejores novelas de los últimos cincuenta años en Colombia: El patio de los vientos perdidos, deslumbró tanto a García Márquez y Álvaro Mutis, que los dos desearon haberla escrito al leerla.

La segunda novela de su madurez creativa es La ceiba de la memoria.

Y Ver lo que veo, que vuelve a la cadencia de ese patio infinito de su memoria. Él no espera que llegue la inspiración. Hay días de sequías y abismos, dice. Pero él confía que la inspiración solo llega si estás en tu sitio de trabajo. Y no ausente. Si llega y no te encuentra, pasa de largo.

Cartagena es y ha sido su obsesión. Dice que a los setenta años, un hombre debe saber qué se ha logrado y cuáles son sus límites.

Cree, como Borges, que la vida es siempre un espléndido balance.

Roberto tiene la serenidad y la paciencia de un monje tibetano, pero su disciplina es una de las más fecundas de un escritor en este mundo.

Acaba de entregar a la editorial un nuevo libro de cuentos en donde se asoma a experiencias vividas en Europa, África, Viena y en Bogotá, donde ha vivido más de cuatro décadas.

Roberto, como los cangrejos, lleva la memoria de la casa en sus espaldas.