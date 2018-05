Segunda temporada de "13 Reasons Why" ya tiene fecha de estreno

"Los cassettes fueron solo el principio"… La segunda temporada de 13 Reasons Why se estrenará en Netflix el 18 de mayo de 2018.

Así se conoció esta tarde a través de las redes sociales de la plataforma de streaming. Lea aquí: "13 Reasons Why" recibe fuertes críticas por su representación del suicidio

Recordemos que el drama, coproducido por la actriz y cantante Selena Gómez, está basado en la novela para jóvenes de Jay Asher de 2007 sobre una estudiante de secundaria que se mata y deja 13 grabaciones de voz en las que detalla los eventos que llevaron a su muerte, incluyendo abuso sexual, consumo de drogas y acoso.

La temporada 2 de "13 Reasons Why" retoma la historia de las consecuencias de la muerte de Hannah y el complicado proceso de recuperación de los personajes. La escuela se prepara para el juicio, pero alguien no se detendrá ante nada con tal de que la verdad sobre la muerte de Hannah no salga a la luz. Una serie de polaroids inquietantes lleva a Clay y a sus compañeros a descubrir un secreto perturbador y una conspiración para que se mantenga oculto.

Netflix también anunció que para el lanzamiento de la segunda temporada, nuevos recursos serán agregados a 13ReasonsWhy.info, incluyendo una guía de discusión actualizada, así como una nueva serie de videos para discusión- material en el cual el reparto aborda los problemas de los que se habla en la serie, como el bullying, asalto sexual y abuso de las drogas.