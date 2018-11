Sony planea dos películas de animación más sobre “Spider-Man”

El estudio Sony, que tiene pendiente el próximo estreno de la película de animación “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, planea ya otras dos entregas animadas basadas en el personaje arácnido, informó hoy The Hollywood Reporter.

Joaquim Dos Santos, conocido por su trabajo en la serie de animación “Avatar: The Last Airbender”, será el encargado de dirigir la secuela de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”; mientras que Lauren Montgomery, que ha codirigido la cinta de animación “Batman: Year One”, dirigirá otro filme animado centrado en personajes femeninos como Spider-Gwen o Spider-Woman.

Amy Pascal será la productora de estos proyectos, para los que se espera la intervención de los cineastas Phil Lord y Chris Miller, los cerebros detrás del denominado “Spider-Verse”.

Tras esta decidida apuesta de Sony se encuentra el gran éxito de “Venom”, la película sobre el célebre enemigo de Spider-Man, que ha recaudado más de 800 millones de dólares en todo el mundo

“Into the Spider-Verse” llega a los cines el 14 de diciembre y deja el protagonismo en manos de Miles Morales, un nuevo hombre araña hijo de una puertorriqueña y un afroamericano.