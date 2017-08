"Star Wars" prepara una película sobre Obi-Wan Kenobi

La saga de ciencia-ficción "Star Wars" prepara una película que girará en torno al personaje del jedi Obi-Wan Kenobi, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

Se trata de un proyecto que todavía esta en una fase muy inicial de su desarrollo y para que el que se está negociando con el director Stephen Daldry, el responsable de los filmes "Billy Elliot" (2000), "The Hours" (2002) y "The Reader" (2008).

Todavía no hay actores contratados ni un guion para la película sobre Obi-Wan Kenobi, un proyecto que durante años ha sido objeto de rumores y especulaciones por parte de los seguidores de "Star Wars".

Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes más carismáticos de la saga ideada por George Lucas desde su primera aparición en "Star Wars IV - A New Hope" (1977).

En esa cinta fue interpretado por el actor Alec Guinness, que fue nominado al Óscar al mejor actor secundario por su labor como tutor de Luke Skywalker (Mark Hamill).

El rol adquirió un mayor protagonismo en la segunda trilogía de "Star Wars", cuando el intérprete Ewan McGregor encarnó a un joven Obi-Wan Kenobi en "Star Wars I - The Phantom Menace" (1999), "Star Wars II - Attack of the Clones" (2002) y "Star Wars III - Revenge of the Sith" (2005).

Si este proyecto de un largometraje en torno a Obi-Wan Kenobi llegara a buen puerto, se trataría de la tercera película derivada ("spin-off") de la trama principal de "Star Wars".

El año pasado se presentó "Rogue One" (2016), con Felicity Jones y el mexicano Diego Luna como líderes del reparto, mientras que en mayo de 2018 se estrenará una cinta en torno al personaje de Han Solo, que popularizó Harrison Ford.

Esta película, que mostrará las aventuras del joven Han Solo, atrajo la atención de los medios y los fans el pasado junio cuando sus directores, Phil Lord y Christopher Miller, fueron reemplazados a mitad de rodaje por Ron Howard debido a diferencias creativas entre los realizadores y las compañías Lucasfilm y Disney.

La próxima entrega del universo de "Star Wars" que desembarcará en los cines es "Star Wars VIII: The Last Jedi", cuyo estreno está previsto para este diciembre y que, con el protagonismo de Daisy Ridley y Mark Hamill, continuará la narración iniciada por "Star Wars VII: The Force Awakens" (2015).

Esta película recaudó en todo el mundo 2.068 millones de dólares y se convirtió así en la tercera cinta más taquillera de la historia solo por detrás de "Avatar" (2009), con 2.788 millones, y "Titanic" (1997), con 2.187 millones.