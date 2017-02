Una historia de amor y tambores en el Teatro Adolfo Mejía

Poesía. Narración oral. Música. Danza. Todo se combina perfectamente en Afrolyrics, una historia de amor y tambor, la obra que se presenta hoy en el Teatro Adolfo Mejía.

“Afrolyrics es una puesta en escena vibrante, un espectáculo, un ritual ancestral en el que se combina la poesía de mi autoría, tambores... es en verdad vibrante”, explica la poeta Lilián Pallares, una barranquillera de rizos alborotados, voz fuerte y ojos vivaces.

Y es precisamente Lilián, junto a otros cuatro actores, quien se tomará el escenario del Adolfo Mejía hoy, a las 9 de la mañana, para presentar la obra a un público bastante peculiar y complejo: estudiantes de colegios de Cartagena. Pero no solo los adolescentes presenciarán el show: ahí, en primera fila, estará una invitada especial: Petrona Martínez, la cantaora que tanto ha inspirado a Lilián y a los chicos de Afrolyrics... por eso será homenajeada.

¿De dónde viene Afrolyrics?

-La obra existe hace muchos años. Es consecuencia de un proceso mágico, lo que verán es resultado de una investigación y un proyecto de etnoeducación que hizo nuestro director, el cartagenero Daniel Aguirre, en el Palenque de San Basilio... y de las poesías que yo vengo escribiendo hace años. Confieso que siempre me ha apasionado lo afro. Comencé a añorar nuestra identidad afro cuando me fui a vivir a Madrid, hace 16 años. Siempre he amado lo afro, el tambor... y bueno, combinamos los dos trabajos y ha salido esta obra. Empezamos solo con poesía rítmica y con tambores y poco a poco fuimos incorporando los demás elementos escénicos. Los músicos también han ido indagando en la esencia musical de lo afro. Hay que decir que nuestra obra se ambienta en Palenque.

¿Cuántas personas participan de la obra?

-Somos seis, cinco en escena y Charles Olsen, que se encarga de la parte visual... luces, videos. En escena, estaremos: Denisse Ariza (Montería), percusión menor; Álvaro Llerena Martínez (Palenquito), que es hijo de Petrona Martínez, en el tambor; Daniel Aguirre (Cartagena), director, dramaturgo y narrador; Franklin Tejedor Salgado (Palenque), tambor; y Lilián Pallares, poeta.

Dices que la obra tiene un valor pedagógica... ¿por qué?

-Afrolyrics está enmarcada en el Decenio Afrodescendiente, que fue declarado por las Naciones Unidas, y estamos en esa movida. Digamos que es una clase donde se combinan las artes, y donde los alumnos reciben información sobre la identidad. Rescata nuestras raíces afro... es identidad. Es historia. Es un viaje mágico a la memoria.

***

La obra se ha presentado en España, Portugal, Israel, Hungría, Luxemburgo y ahora Colombia. “Cartagena es nuestra gran apuesta, es muy especial estar aquí porque en la obra se habla de la ciudad”, dice Lilián.