Video: Limpian una obra de arte de 200 años y el resultado es increíble

Las obras de arte suelen estar recubiertas con una capa protectora, con el paso de los años pierden lucidez.

Un vendedor de arte llamado Philip Mould hizo una prueba, retiró el barniz viejo de una obra y los resultados son increibles.

2/2 ....still a way to go, but what a transformation! pic.twitter.com/nyGx3qdhOZ

A last smear from the chin removed. I will post an image of the completed picture as soon as it is ready. pic.twitter.com/K7TSl2XdqE

— Philip Mould (@philipmould) 6 de noviembre de 2017