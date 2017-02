Vincent Cassel recibirá un tributo en el FICCI

Vincent Cassel, reconocido internacionalmente como uno de los actores europeos más talentosos y prolíficos, estará en Cartagena, donde se exhibirán cinco de sus películas y participará en el Salón FICCI. Su visita hace parte de las actividades del Año Colombia Francia 2017, gracias al Institut Français y a la Embajada de Francia.

Se ha caracterizado por papeles de gran complejidad expresiva y psicológica, así como por sus rasgos y penetrante mirada. Desde los quince años supo que quería ser actor y a los 17 huyó del internado al que su padre, el también actor Jean-Pierre Cassel, lo había mandado para integrarse a una escuela de circo y tomar lecciones de danza. Su trabajo y dedicación lo llevarían a debutar en la serie de televisión La belle Anglaise en 1988, y posteriormente en la gran pantalla con Las cigüeñas hacen lo que se les da la gana (1989) de Didier Kaminka.

Asismismo, Cassel, hizo parte de la comedia romántica Métisse (1993) de Mathieu Kassovitz, y de la mano de este director, en 1995, vendría su salto a la fama internacional con la película El Odio (La Haine), en la que encarnó a un joven de clase media después de un día de disturbios en París. Por esta producción recibió dos nominaciones en los Premios César, en las categorías de Mejor Actor y Actor Promesa, mientras que Kassovitz recibió el Premio a Mejor Director en el Festival de Cannes de ese año.

La edición 57 del Ficci recorrerá la carrera de Vincent Cassel a partir de cinco de sus producciones. La ya mencionada El Odio; Sur mes Lèvres (Read my Lips, 2001) de Jacques Audiard, que le valió otra nominación en los César; Notre jour viendra (Our Day Will Come, 2010) de Romain Gavras, donde interpreta a un psiquiatra que ayuda a su paciente a dejar el odio y encontrar su sexualidad; Il racconto dei racconti (Tale of Tales, 2015) de Mateo Garrone, ganadora de 18 premios internacionales y nominada a la Palma de Oro de Cannes; y como cierre del tributo Solo el fin del mundo (Juste la fin du monde, 2016) de Xavier Dolan, que se llevó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Jurado Ecuménico en Cannes.