10 cosas que debe saber antes de ir a ver Real Cartagena vs Llaneros

Real Cartagena enfrentará esta noche a Llaneros y, de ganar, estará más cerca de subir a la A. Lea aquí: “Real Cartagena va a dar todo para llegar a la final”, Pablo Escobar

Puede que usted tenga poco conocimiento de fútbol. O quizá este sea el primer partido que ve del Real Cartagena en el estadio Jaime Morón. En cualquiera de los casos, estos datos y consejos pueden resultarle útiles para que disfrute al máximo el partido de hoy.

1. ¿Qué se juega hoy Real Cartagena?

Nada más y nada menos que avanzar en su objetivo de llegar a la A, es decir, lograr estar con los equipos de primera división del Fútbol colombiano a partir del 2018.

El partido de hoy contra Llaneros F.C. es el primero de dos que deberá jugar para asegurar el cupo a la final de este semestre.

Hace 5 años que Real se encuentra en la B. Desde entonces ha intentado recuperar la categoría pero ha fallado en sus intentos, por lo que esta vez, la hinchada está más optimista que nunca para lograr el sueño de volver a la A.

2. ¿Cómo viene Real Cartagena?

Los auriverdes vienen de ganar la última llave contra Pereira. En el estadio Jaime Morón, el Real derrotó al equipo matecaña 3-0 y en el partido de vuelta en Pereira se dio un empate a un tanto, dejando un acumulado de 4-1 a favor de los cartageneros.

3. ¿Cómo viene Llaneros?

El equipo visitante viene de 3 victorias seguidas en el Torneo Águila. Su hazaña más reciente fue vencer por goleada en el acumulado a Quindio por 8-1.

Cabe resaltar que Llaneros tiene 5 partidos sin perder cuando ha jugado de visitante. De esos ha ganado 3 y empatado 2.

4. ¿Cómo viene el historial entre Real Cartagena vs Llaneros F.C.?

Real y Llaneros han jugado un total de 10 partidos. De esos Real ha triunfado en 6 ocasiones, Llaneros F.C. en 3 y cuentan un empate. De local, Real nunca ha perdido con Llaneros.

5. ¿Quién es la figura del Real?

Su nombre es David Ferreira. Es un volante samario de 37 años. Es el generador de ideas, el motor, quien pone la pausa y el que da los pases efectivos a los atacantes para sacar los partidos adelante.

6. ¿Qué debe pasar para que ascienda Real Cartagena?

Primero ganar la llave contra Llaneros y así acceder a la final del segundo semestre. Esa final puede ser contra Leones o Cúcuta Deportivo, quienes se enfrentan en la otra semifinal.

El ganador del segundo semestre se enfrentará con Chicó FC, ganador del torneo del primer semestre. De aquí saldrá el equipo que ascienda directamente a Primera División.

Sin embargo, si llega a la final y la pierde, aun habrá otra opción: el perdedor enfrentará al mejor de la reclasificación de la B, que a la fecha es Pereira. De ese enfrentamiento saldrá el segundo clasificado a la Primera División.

7. ¿A qué hora se abren las puertas?

Las puertas del Estadio Jaime Morón se abren a partir de las 4:30 pm.

8. ¿Que debe tener en cuenta para asistir?

Llegue con anticipación al estadio, así evitará las largas filas y tumultos a la hora de entrada. Recuerde portar su documento de identidad. Es recomendable no asistir con cinturones, posiblemente no pueda ingresar con este accesorio. Y por último, tenga en cuenta no portar elementos que puedan resultar cortopunzantes y evitar asistir en estado de alicoramiento.

9. ¿Qué hacer y qué no durante el partido?

Es un partido de fútbol y no debe llevarlo a extremos. Mantenga siempre la cordura, aunque los resultados no sean de su agrado.

Lanzar objetos a la cancha no solo le traerá problemas, sino que puede ocasionar que el partido sea suspendido y los puntos le sean entregado al equipo visitante. Evite líos.

Aunque suene obvio, la silletería es para sentarse. No las utilice para pararse y mucho menos para destruirlas, el estadio no es culpable de los resultados.

10. ¿Qué hacer en caso de desórdenes?

Primero, mantenga la calma. Evite correr y busque un lugar alejado de los disturbios. Pero sobretodo, siga las indicaciones de las autoridades.

En caso de ver a una persona que necesite ayuda, dé aviso a los equipos de emergencia que se encontrarán en el estadio.