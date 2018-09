Actividad física en el Jaime Morón, un plan de todos los días

Ellos están felices. Hoy se cumplen 20 años haciendo actividad física en el parqueadero del estadio Jaime Morón León, en donde diariamente, a las 5:30 de la mañana, asisten cumplidamente a las clases de Madrúguele a la Salud.

El grupo es integrado por personas de los barrios de Zaragocilla, Olaya Herrera, Boston, Castillete y Escallón Villa.

Ledis Galindo, residente en Olaya Herrera (44 años) y una de las pioneras del grupo, dijo que “me he beneficiado mucho, tiendo a ser obesa, pero gracias a Madrúguele a la Salud me he mantenido en un buen peso. Diariamente hago una hora de actividad física, trabajamos la parte aérobica, los miembros superiores e inferiores, también hacemos rumba. Sudamos bastante”.

Otros integrantes del grupo son: Marlon Zúñiga, Javier Molinares, Francisco Miranda, Ada Coneo, Edith Rodríguez, Shirley Payares, María Lemus, Elvira Berrío, Mariela Marrugo, Lourdes Gazabón, Frankie Osorio, Ana Cogollo y Gustavo Manga.

“Celebraremos los 20 años con mucha actividad física y le haremos un reconocomiento a las personas que tienen más años en este grupo. Además se hará un desayuno saludable y brindaremos con un buen jugo de naranja”, recalcó Galindo.

El mensaje

Los miembros de este grupo envían las siguientes recomendaciones para que usted las tenga en cuenta y se anime a hacer actividad física, pues resultará excencial para mejorar su calidad de vida. Aquí los pro y los contra.

- Basta con empezar a caminar a paso moderado 15 minutos la primera semana, y a partir de ahí aumentar hasta los 30 minutos, para luego ir aumentando poco a poco el tiempo hasta llegar a 1 hora (o incluso el tiempo que nuestro cuerpo nos permita).

- La falta de actividad física aumenta el riesgo de padecer determinadas enfermedades cardiovasculares y coronarias igualmente relacionadas con el aumento de peso. Entre ellas están la diabetes, hipertensión arterial y ataques cardíacos.

- Debido a la pérdida de masa muscular y fuerza, el sedentarismo causa dolores articulares y contracturas en la espalda y cintura.

- El ejercicio físico ayuda a aumentar el estado de ánimo y autoestima, pero el sedentarismo hace que las personas sedentarias se sientan más cansadas.