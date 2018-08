Adriana Jaramillo, cuota de Cartagena en el Mundial de Ironman

Estar en un mundial siempre será lo máximo. Y el Campeonato del Mundo Ironman 70.3, que se realizará mañana en Sudáfrica, no es la excepción.

Adriana Jaramillo, única representante de Cartagena en la cita, está feliz. “Es un sueño cumplido, desde ya soy una ganadora, es el premio a tanto sacrificio y entrega durante muchos años, realmente ha valido la pena”, dijo ayer la atleta a El Universal.

El municipio de Nelson Mandela Bay, perteneciente a Port Elizabeth, acogerá este campeonato que supone ser una prueba de máxima puntuación de cara a la clasificación del mundial de Ironman de Hawaii y que presenta una gran lista de salida tanto en categoría masculina como en femenina.

Adriana ganó el derecho a participar tras quedar de primera en su categoría en el Ironman, realizado en Cartagena, en diciembre de 2017.



¿Cómo ha sido su preparación para este certamen?

- He entrenado muy duro este último año, he tenido disciplina, me he esmerado en los detalles, esperando mejorar mis tiempos aunque es algo muy difícil por las condiciones que hay en el escenario de competencia.



¿Qué es lo difícil que tiene el escenario?

- La natación es en el Océano Índico, en aguas extremadamente frías y no estoy acostumbrada. Los participantes deberán utilizar obligatoriamente un traje especial, que nos mantiene con algo de calor, pero de verdad que es un gran desafío para mí, al igual que la bicicleta porque hay vientos muy fuertes.



¿Qué hacer para manejar esta situación?

- Estoy acá hace varios días, he salido a entrenar para entender de dónde vienen los vientos y cómo manejar este tema. Lo primero es tener una gran fortaleza mental.



¿Qué distancias recorrerán en cada disciplina?

- Natación, mil 900 metros; ciclismo, 90 kilómetros y atletismo 21 kilómetros. Daré lo mejor de mí en esta competencia.



¿Qué se siente competir en un mundial?

- Lo máximo, aquí están campeones mundiales y olímpicos, relacionarse con esas personas que ven en el deporte un estilo de vida es algo valioso. Cuando a uno le hablan de un Mundial se piensa que solo pueden participar en él los extraterrestres, pero no es así, con trabajo, sacrificio y disciplina se consiguen los sueños.

Emily, con todo

Emily Clavel es una venezolana que reside en Barranquilla hace dos años que se siente como una colombiana más. La deportista, a quien le falta un brazo, competirá en la categoría Desafío Físico y buscará hacer el mejor tiempo posible. “Participar ya es ganancia, quiero aumentar la distancia, he entrenado fuerte, de lunes a lunes, sin descanso. Estuve en el Ironman de Cartagena y gané el primer lugar y el cupo en el Desafío Físico. Fui la única que se atrevió a inscribirse y a estar aquí, por eso mi único rival será mi propio tiempo”, dijo Clavel.

Colombia será representado por 46 atletas, que en estas pruebas súper exigentes buscarán pasar el examen con buenas notas para lograr situarse en buenas posiciones.

Sí. Las damas y hombres de hierro van con todo...