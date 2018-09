Adriana Jaramillo: "me caí, pero finalmente terminé la carrera"

“No fue fácil la competencia, pero la terminé, tenía que tener esa medalla de mundial”, dijo Adriana Jaramillo, quien debido a una caída no pudo registrar el tiempo que esperaba en el Campeonato del Mundo Ironman 70.3, que se realizó el fin de semana anterior en Port Elizabeth, Sudáfrica.

Adriana se empleó a fondo para ser protagonista, pero por esas cosas del deporte en esta ocasión no pudo conseguirlo. “Me dio muy duro esta carrera, la bicicleta fue una tortura, entrando a transición 2 me caí y me lastimé. Me llevaron a carpa médica, me hicieron curaciones y después salí a correr con mucho dolor”, explicó.

Pese a esa difícil situación, Jaramillo nunca se rindió. “Lloré y lloré, luego caminé y después de pensarlo bien decidí terminar la carrera. Estaba muy triste por lo sucedido”, agregó Adriana, quien ganó el derecho a participar tras quedar de primera en su categoría en el Ironman, realizado en Cartagena, en diciembre de 2017.