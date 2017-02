Hinchas del Junior causan estragos en la vía al Mar tras regresar del partido

Anoche el Junior de Barranquilla disputó su partido de vuelta ante el Carabobo de Venezuela en el estadio Jaime Morón León en Cartagena. (Lea aquí:El Jaime Morón recibe a Junior y a Carabobo en la Copa Libertadores)

Se impuso como si estuviese jugando en su casa, en el Metropolitano Roberto Meléndez. Ganó 3 a 0 y se clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores-2017.

Los goles del Tiburón los anotaron los jugadores, Roberto Ovelar, Jonathan Estrada y Michael Rangel, dejando alegres y emocionados a los cientos de hinchas que vinieron a apoyar a su equipo en Cartagena. (Lea aquí: Junior vence 3-0 a Carabobo y avanza en Copa Libertadores)

Lamentablemente algunos seguidores del Rojiblanco no supieron controlar dicha emoción. Según habitantes del corregimiento de Arroyo Piedra en la vía al Mar, estos hinchas al pasar en sus buses por el lugar, causaron destrozos en la comunidad.

Así sucedieron los hechos

Amaury Carmona Herrera, de 54 años y habitante de Arroyo de Piedra, manifestó a El Universal que un bus marcado con el nombre del Junior y con insignias del equipo arremetieron a piedras su casa en las afueras del corregimiento, otras del sector y hasta un bus escolar de la población resultó con ventanas rotas tras los hechos.

“Yo ni veo fútbol, ni me gusta y no tengo nada que ver con eso, pero esos pelados se bajaron y partieron mi puerta, las ventanas y un clóset donde estaba el televisor, menos mal que el televisor cayó arriba de un mueble y no se partió, todo quedo destruido. La Policía fue quien nos ayudó, ellos vieron las puertas y ventanas partidas”, expresó Amaury Carmona, uno de los afectados.

Según Carmona los hechos se iniciaron cuando los Junioristas que vinieron al encuentro deportivo en Cartagena, atacaron a unos jóvenes de la comunidad que se encontraban en la vía, pero que no eran ni hinchas ni nada. Luego estos se bajaron del bus, pero no altercaron con los muchachos sino que arremetieron contra las casas.

Además de esto, habitantes del corregimiento afirman que estos seguidores del "Tiburón" pasaron de mala forma por el peaje de Marahuaco en la vía al Mar, que incluso no pagaron la tarifa.

La Policía desmiente

Agentes de la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, quienes debían realizar el acompañamiento a los buses de los hinchas del Junior en la vía Barranquilla- Cartagena y viceversa según lo establecido en el dispositivo de seguridad del Distrito, afirman que no se presentó ningún hecho de afectación contra esta población. (Lea aquí:Cartagena ya está preparada para recibir al Junior como local)

“El dispositivo de acompañamiento de los hinchas estaba activado, solo uno de los 16 buses con hinchas detuvo la marcha, lo cual causó pánico entre la comunidad del sector. Estos lo que hicieron fue comerse unos fritos sin pagar, pero la Policía intervino, obligando a estos a cancelar y a subirse a el transporte correspondiente”.

El corregimiento queda más de 500 mts entrando por la carretera y los hinchas nunca llegaron a ese sitio, porque la Seccional de Tránsito y Transportes, el ESMAD y las Reacciones motorizadas previnieron los hechos.