Alberto Gamero es el nuevo director técnico del Junior

Alberto Gamero confirmó este miércoles que es nuevo técnico de Junior y que el día viernes arribará a Barranquilla para finiquitar todo lo contractual y dialogar con los directivos del club rojiblanco.

“Esto de Junior apenas se concretó ayer (lunes). Es por eso que he salido a hablar con los medios para que todo se aclare, antes no podía decir nada porque no había nada concreto, esto se arregló ayer”, dijo al programa Los Informadores Deportivos de Emisoras ABC de Barranquilla.

Manifestó que tendrá dos colabores en la dirección técnica: Orlando Rojas y Darío ‘El Chusco’ Sierra. También pidió dos preparadores físicos. “Queremos tener esa posibilidad para cuando me toque viajar alguien se quede al frente del equipo en la ciudad. Porque los jugadores que se quedan son a los que hay más que trabajar”, dijo.

Felipe Parmesano y Emilio Rojas son los preparadores físicos que lo acompañarán en esta nueva etapa como entrenador de fútbol.

Al confirmar su presencia en el elenco tiburón, Gamero se convierte en el segundo técnico del Magdalena en dirigir a Junior. Antes lo hizo Pedro Vásquez. Carlos ‘Pibe’ Valderrama estuvo también, pero no en propiedad, lo hizo como asistente de Luis Grau Montes.

Gamero ha sido técnico de Chía Fútbol Club (2003), Bogotá Fútbol Club (2004), Boyacá Chicó (2006-2013), Águilas Rionegro (2014) y Deportes Tolima (2014-2016).