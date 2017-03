Alerta amarilla en sector salud por juego entre Colombia y Bolivia

La Alcaldía de Barranquilla emitió la alerta amarilla en toda la red hospitalaria para atender cualquier eventualidad que se presente en la ciudad, con motivo del encuentro futbolístico para el Mundial de Rusia 2018, entre los seleccionados de Colombia y Bolivia a disputarse este jueves en el estadio Roberto Meléndez.

Con la declaratoria de alerta amarilla, que inicia el jueves 23 a las 6:00 de la mañana y culmina el viernes 24 de marzo a las 6:00 de la mañana, la Secretaría Distrital de Salud activa sus planes de contingencia, al igual que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud-IPS-, tanto públicas como privadas, quienes permanecerán en coordinación con el Centro Regulador de Urgencias-CRUE.

De la misma manera, todas las empresas de ambulancias que ofertan servicio de transporte asistencial estarán a disposición del CRUE en caso de ser requerida su participación para el desplazamiento de pacientes.

Para este encuentro futbolístico, de categoría especial según disposiciones de la FIFA, se contará con la siguiente logística:

- 100 miembros de Cruz Roja (Médico, paramédico y logístico).

- 62 funcionarios de la Secretaría de Salud e IPS Universitaria (Médicos, enfermeras, técnicos y administrativos.

- Un Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes-MEC.

- 4 ambulancias en el interior del estadio (1 medicalizada y 3 básicas).

- 4 ambulancias básicas en alrededores del escenario deportivo.

RECOMENDACIONES PARA LOS ASISTENTES AL ESTADIO

- Las personas con tratamiento médico especializado no deben suspenderlo.

- Los pacientes hipertensos no exponerse demasiado tiempo al sol.

- Usar protector solar.

- Usar ropa fresca y cómoda.

- Hidratarse permanentemente.

- Al comprar alimentos, hágalo en sitios de confianza y verifique su vencimiento.

- No es recomendable que asistan mujeres embarazadas.

- No llevar niños de brazos ni menores de 5 años.

- Ante cualquier accidente, ubique al personal médico asistencial.

- Tenga en cuenta las recomendaciones del personal de la salud y socorristas.

- El CRUE dispone de las siguientes líneas telefónicas: 3793333, 3399999, 3720011, 3399510, 3399511,3153002003, 3175173964, Avanteles 92505, 9482, 92590, 92597 y 92*605.