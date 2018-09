Alex Cano, campeón del Clásico RCN Arawak

Alex Cano desde niño solía verse vestido de amarillo. Era su sueño. Y Luchó durante 15 años para lograrlo.

Ayer vio hecho realidad su sueño.

El antioqueño, del equipo Coldeportes-Zenú, ganó este domingo el título del 58 Clásico RCN Arawak tras cumplirse la décima etapa, la última que se realizó en los alrededores de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, sobre 94.5 kilómetros, circuito que ganó el antioqueño Jairo Cano (EPM Scott), 34 años, nacido en Amagá.

Fue una fiesta redonda -título y etapa para Antioquia-, que los paisas se gozaron a rabiar, por el tan anhelado galardón de uno de los ciclistas más carismáticos y queridos por la gente y el periodismo de Antioquia.

Alex, que había participado en nueve Clásicos, en dos fue subcampeón (2014 Y 2016), merecía el primer cajón del podio, por su brillante demostración de poderío en la escalada.

Ahí fue donde se hizo grande y le envió un mensaje a los llamados gallos.

En el alto de Letras, premio fuera de categoría, en la octava etapa el jueves que arribó a Manizales, atacó en el momento justo, puso un paso redondo, soltó al colomboespañol Óscar Sevilla, quien era el gran favorito, para adueñarse de la camiseta amarilla, la que portó y defendió en las siguientes etapas para festejar en su casa.

El podio lo completaron el boyacense Edward Beltrán (EPM-Scott), por 47 segundos y el caldense Didier Chaparro (Supergiros), a 2:24. Sevilla (Team Medellín) perdió 2:52 y debió conformarse con el cuarto lugar.

El paisa, de 35 años, nacido en el municipio de Yarumal, asegura que "este premio es el resultado del esfuerzo y la disciplina".

Es un campeón especial. Estudió Entrenamiento Deportivo en la Universidad Europea de Madrid, España. "Estoy haciendo la tesis, cuando finalice mi carrera deportiva me gustaría ser entrenador", explica.

Todo el equipo rodeó a su líder y festejaron en la meta con champaña, al mejor estilo de las tres grandes carreras del mundo.

Fue un momento sublime. El público aplaudió a su ídolo, que se hace al título con tiempo total de 30h:25:53.

¿Qué significa ser el campeón del Clásico RCN 2018?

-Es un orgullo muy grande, una satisfacción enorme y una alegría muy importante. El ciclismo me ha dado cosas muy bonitas para mi vida, por eso soy agradecido con este deporte.

¿El trabajo del equipo fue clave?

-Claro, el equipo estuvo a la altura de un Clásico muy exigente, creo que acertamos con la conformación del equipo y simplemente decir que esto es de todos, incluido la parte administrativa, patrocinadores, técnicos y auxiliares.

- En Minas aseguró el titulo, ¿cómo planeó ese momento de fuga con Edward Beltrán?

Fue un buen plan, porque yo creo que él merecía ganar la etapa, porque se entregó mucho y mis años de experiencia me han enseñado que el exceso de ambición muchas veces es como el que apuesta, que gana y sigue jugando hasta que lo pierde todo, por eso era mejor tener un aliado, es mejor tener amigos, él fue merecido ganador.

Todos están felices con su triunfo, ¿a que se debe?

-Eso es realmente lo que me llena, porque uno sabe que en este trabajo y en otros hay mucha hipocresía. No he visto una sola persona en el pelotón o en la caravana ciclística o en los medios, que no me haya dado un apretón de manos. Hay mucha gente que es feliz con mi título y eso me hace sentir realmente orgulloso.

¿Ha valido la pena estos 16 años esperando está consagración?

-Totalmente, porque se aprende muchísimo, cada día, cada entrenamiento, cada kilómetro. Creo que sí ha valido la pena.

¿Cómo avanzan los estudios de entrenador de ciclismo?

-Bien, hay mucho por estudiar aún, todavía tengo pendiente la tesis y una práctica que afortunadamente voy a hacer ahora mismo en la Vuelta a Colombia Femenina y luego concentrarme en hacer la tesis para seguir mi preparación, porque tengo todas las experiencias a bordo de la bicicleta y eso sumado a seguir estudiando, me van a hacer un entrenador bastante integral que pueda aportar bastante al ciclismo colombiano.

Cuadro de honor

Campeón: Alex Cano

Subcampeón: Edward Beltrán

Tercero: Didier Chaparro

Campeón de montaña: Edward Beltrán

Metas volantes: Robigzon Oyola

Regularidad: Óscar Sevilla

Combinada: Alex Cano

Conbatividad: Edward Beltrán

Campeón de los sprints especial: Javier Gómez

Campeón Sub-23: Cristian Muñoz

Campeón por equipos: Coldeportes Zenú

Últimos campeones

2008: Óscar Sevilla

2009: Mauricio Ortega

2010: Félix 'Gato' Cárdenas

2011: Rafael Infantino

2012: Óscar Sevilla

2013: Camilo Gómez

2014: Óscar Soliz

2015: Omar Mendoza

2016: Óscar Sevilla

2017: Juan Pablo Suárez

2018: Alex Cano

CLASIFICACIONES

Décima y última etapa

1. Jairo Cano (EPM-Scott) – 1h:50:41

2. Weimar Roldán (Medellín) – m.t.

3. Steven Cuesta (Deprisa) – m.t.

4. Heberth Gutiérrez (Supergiros) – m.t.

5. Wílmar Molina (Depormundo) – m.t.

6. Javier Gómez (Boyacá) – m.t.

7. Jaime Castañeda (Orgullo Paisa) – m.t.

8. Miguel Ángel Rubiano (Coldeportes) – m.t.

9. William Muñoz (Strongman) – m.t.

10. Roberto González (Supergiros) – m.t.

General Individual

1. Alex Cano (Coldeportes) – 30h:25:53

2. Edward Beltrán (EPM-Scott) – a 49 seg.

3. Didier Chaparro (Supergiros) – a 2:27

4. Óscar Sevilla (Medellín) – a 2:55

5. Hernán Aguirre (Manzana) – a 3:04

6. Juan Pablo Suárez (EPM-Scott) – a 3:47

7. Óscar Quiroz (Strongman) – a 4:37

8. Rafael Montiel (Orgullo Paisa) – a 6:52

9. Alexis Camacho (Coldeportes) – a 6:55

10. Cristian Muñoz (Coldeportes) – a 7:27