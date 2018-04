América derrotó a Cali y se quedó con el clásico de la fecha 15

En el partido que cerró la jornada sabatina de la fecha 15 de la Liga Águila I-2018, América derrotó a su rival de patio y mermó las críticas por el bajo rendimiento que ha mostrado a lo largo del primer semestre del año. Cali desaprovechó la oportunidad de alcanzar al líder Nacional.

El juego en el Pascual Guerrero arrancó con un gol de camerino. Cristian Martínez Borja, cuando apenas promediaba el primer minuto de juego, sacó un remate desde fuera del área que puso a celebrar a la hinchada escarlata. Sin ser más en el terreno de juego, los rojos anotaron el segundo tanto a los 14 minutos con Cristian Dajome.

El descuento del cuadro azucarero llegó finalizando el compromiso por intermedio de Fabián Sambueza, para dejar cifras concretas en el marcador, que le permite al América sumar tres puntos para llegar a a la casilla 16 con 16 puntos y un partido menos. Los dirigidos por Gerardo Peluso se quedaron en el segundo lugar con 25 puntos, a falta del complemento de la fecha, que lo podría dejar más abajo.

El otro juego de cierre se disputó en el estadio de Ditaires, donde Leones derrotó 2-1 a Millonarios, lo que le permite salir del último lugar de la tabla con 12 unidades y dejar tambaleando las aspiraciones del cuadro embajador para ingresar a los ocho, ya que terminó en el puesto décimo con 20 puntos, a falta de cuatro jornadas. Los goles los anotaron Juan Ramirez y Sebastián Gómez por el local, mientras que Ayron del Valle colocó el descuento.

A primera hora, el Deportes Tolima derrotó 4-1 a La Equidad en el estadio Manuel Murillo Toro, con goles de Julián Quiñonez, Marco Pérez, Cleider Alzate y Angelo Rodríguez. Por la visita el descuento llegó con Carlos Peralta. El cuadro Pijao se ubica parcialmente en la tercera posición con 25 unidades, mientras que los aseguradores están en la casilla 15 con 17 puntos.

El otro juego de la jornada se disputó en el estadio Municipal de Montería, donde Jaguares de Córdoba derrotó 2-0 al Boyacá Chicó, que se mantiene en la cola de la tabla con 10 puntos. Los tantos del equipo local los anotó Eder Steer y Pablo Rojas, que le sirven al equipo para llegar a la posición 14 con 18 puntos y aún mantiene la esperanza de pelear por los ocho.

Santa Fe dio otro revés en el torneo al empatar de local 2-2 con Once Caldas, resultado que llevó a que el presidente de la institución pidiera la renuncia del técnico Gregorio Pérez. El cuadro Albo inició ganando con gol de Luis Sinisterra y los cardenales empataron con Almir Soto en el minuto 85. Tres minutos después Edder Farías anotó la ventaja para el blanco y Wilson Morelo puso cifras concretas en el marcador a los 90.

Bucaramanga volvió a perder de local, esta vez frente al Atlético Huila por la mínima diferencia. El cuadro opita, que hace un buen torneo al ubicarse en la cuarta posición con 24 puntos, anotó en el primer minuto de juego con Edwar López, tanto que le sirvió para llevarse los tres puntos de la capital santandereana. Los leopardos se quedaron en la casilla 12 con 19 unidades.

Este domingo se juega el complemento de la fecha 15 con los partidos Pasto vs. Envigado, Alianza Petrolera vs. Medellín, Patriotas vs. Junior y Atlético Nacional vs. Rionegro Águilas.