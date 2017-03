Andrea Guerrero amenazada por rechazar convocatoria de Armero a la Selección

Para muchos fue una alegría. Pero la periodista del canal RCN, Andrea Guerrero, consideró el hecho como una ofensa.

“Futbolísticamente estoy sesgada porque me parece una falta de respeto que Pablo Armero sea parte de la selección en este momento.", expresó Guerrero en el programa Win Sports, cuando discutía la convocatoria del jugador colombiano.

Su rabia hacia referencia a la situación en la que estuvo involucrado "Miñia" en mayo pasado, cuando bajo los efectos del alcohol agredió a su esposa porque esta no quería tener relaciones sexuales con él.

A partir de ese momento, la periodista empezó a ser víctima de todo tipo de amenazas por redes sociales, por tal motivo, por medio de La FM, hizo un llamado a Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, pues teme por su vida.

El gremio periodístico se ha comparecido de Andrea y le han manifestado su apoyo frente al episodio que vive y el canal RCN emitió un comunicado expresando total rechazo frente a las amenazas y respaldó a la periodista.

"He sentido la solidaridad y el respaldo de colegas y periodistas. De la gente en general, muchos han apoyado mi opinión frente a Armero; pero también he recibido agresiones y amenazas. Me siento maltratada, este definitivamente es un país machista. Como senté mi posición como mujer que soy, como mamá, como hija que soy, entonces me la han cobrado. Entonces acá la mala soy yo soy y no quien ha agredido a una mujer", afirmó Guerrero en entrevista con la revista Semana.