Andrés Pila: "Yo salí del monte, nunca pensé en ser importante"

Cuando estaba en el campo nunca se imaginó ser alguien importante. De muy niño se dedicó a la siembra de yuca, arroz y plátano en San Jacinto del Cauca, en el Sur de Bolívar.

Jamás soñó con estudiar una carrera profesional y tampoco con ser un deportista de alto rendimiento.

Hoy Andrés Pila ha logrado conseguir las dos cosas. El deporte fue el vehículo que lo llevó a sentirse importante y muy querido por los bolivarenses.



Su vida

No fue fácil su niñez. La guerra le arrebató a su padre Teódulo Lemus, asesinado por grupos al margen de la ley en Montería en Córdoba. Su papá (q.e.p.d.) no alcanzó a registrarlo. El joven vivió con su abuela María Pila, quien sí lo hizo. Por eso lleva el apellido de Pila y no Lemus.

Ahí, en una finca, en donde trabajaba junto a su familia en la siembra de cultivos, Pila vivió los momentos más duros de su vida, esos que lo marcaron en lo más profundo de su alma.

Su verdadera historia con el deporte inició en el 2009. Bienvenida López, su tía, fue su apoyo para salir adelante. Ella, presidenta de la Liga de Tiro con Arco de Bolívar, le propuso practicar este deporte.

Él desde niño siempre se distraía cazando lobitos, así que estaba finito con la puntería. Andrés aceptó la sugerencia de su tía. Tenía 18 años cuando llegó a La Heroica, su evolución en este deporte comenzó a mostrarse rápidamente.

Contó con el respaldo de la Liga y también de Iderbol, que vieron en él un gran talento. “En los Juegos Nacionales de 2012 me gané tres oros. Fueron momentos muy emotivos en mi vida. Yo, un campesino, fui la figura de Bolívar”, dice lleno de orgullo Andrés, quien en las justas nacionales de 2015 ganó dos preseas doradas.

En el 2012 fue elegido por Acord Bolívar como el Deportista del Año. Fotos iban y venían por todos lados, fue asediado por la prensa que quería una entrevista con el nuevo héroe del deporte de Bolívar.

“Fue una felicidad inmensa, a mí nadie me ‘paraba bolas’ y de repente me sucede eso. Es la demostración que cuando se quiere se puede. Fue algo muy bonito. Nunca pensé en ser importante, pues yo salí del monte”, comenta.

Sueño olímpico

Su carrera deportiva ha sido tan buena que Andrés hizo realidad el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos, algo que muchos deportistas de alto rendimiento se quedan sin lograr.

Él estuvo en la cita olímpica de Río de Janeiro 2016. En el Sambódromo se vistió de amarillo, azul y rojo. Participó en ronda de ordenamiento individual 70 metros. Fue eliminado en primera vuelta, pero su corazón latió tan fuerte que quizo explotar de la emoción.

“Estar en unos Olímpicos es lo máximo, de verdad que no tiene comparación”; agrega Pila, el primer deportista del registro de la Liga de Bolívar en competir en las justas más importantes del planeta.

Estudía contaduría

A sus 25 años, Andrés optó por alternar sus entrenamientos deportivos, que duran unas ocho horas diarias, con una carrera profesional. “Estoy haciendo primer semestre de Contaduría en la Universidad de Pamplona. El deporte me brindó está posibilidad, el Instituto de Deportes Departamental corre con mis gastos universitarios. Mira... mi papá me decía que para qué necesitaba los estudios, era muy cerrado a la banda, si me hubiese quedado por allá no hubiera avanzado , asegura.

Andrés, al igual que 35 deportistas de alto rendimiento, asistieron el fin de semana anterior a una capacitación que organizó el Comité Olímpico Colombiano e Iderbol para seguir brindándole respaldo a los deportistas del patio desde otro tipo de frente.

“Fue muy provechosa, pues se trataba de cómo afrontar los nuevos retos que nos pondrá la vida en el área laboral. A futuro quiero ejercer mi profesión”, remata.

Pila como próximo reto tiene llegar en óptimas condiciones a los Juegos Bolivarianos, a realizarse en Santa Marta en noviembre de este año.

Él quiere seguir dando un buen ejemplo a las nuevas generaciones. Es una de las cartas fuertes de Bolívar en los Juegos Nacionales de 2019.