Así se han movido los equipos de la Liga Águila para sus objetivos en 2017

Con la llegada de una nueva temporada, los equipos del fútbol profesional colombiano tienen la posibilidad de replantear objetivos de cara a las competiciones que afrontarán durante el año, ya sean de índole local o internacional.

La Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Águila, Copa Águila y Superliga Águila serán los diferentes objetivos a los que los 20 equipos de la Dimayor le apuntarán a lo largo del 2017.

Para la Libertadores Colombia tiene derecho a cinco cupos, primero el de Atlético Nacional que clasifica a fase de grupos por ser el vigente campeón, Medellín también accede directamente a grupos por ser el campeón de la Liga Águila 2016-II y con su novena estrella el onceno cardenal se convierte en el tercer clasificado directamente a fase de grupos de la Copa.

Entre tanto, Millonarios y Junior consiguieron los dos cupos restantes para la fase de repechaje por ser los dos mejores ubicados en la tabla de reclasificación detrás de los ya clasificados a la fase de grupos.

Para la Copa Suramericana, el rentado nacional tiene derecho a cuatro cupos, los cuales se repartieron uno para el campeón de la Copa Águila, y los tres restantes para los mejores ubicados en reclasificación tras los oncenos que ya tienen su tiquete a un torneo internacional, es decir, los clubes clasificados a la Libertadores.

Atlético Nacional fue el campeón de la Copa Águila, pero por estar en Libertadores cede el cupo al subcampeón que fue Junior, pero al estar el conjunto barranquillero clasificado a la otra competencia continental, la clasificación recae en el Deportes Tolima, tercer mejor equipo de la Copa Águila.

Los otros tres equipos clasificados por Reclasificación son Deportivo Cali, Rionegro Águilas y Patriotas.

Otro punto de interés durante la temporada para algunos oncenos será la permanencia en primera división, en la tabla del promedio los principales implicados son Tigres, América y Jaguares que iniciarán con 77 unidades, seguidos de Pasto y Bucaramanga con 83 y 86 puntos, respectivamente.

Cabe recordar que los dos últimos equipos de esta clasificación perderán directamente la categoría.

Con este panorama, hasta el momento así se han movidos los clubes de la Liga Águila de cara a sus respectivos objetivos del año:

Alianza Petrolera

El onceno dirigido por Jorge Luis Bernal tuvo un segundo semestre irregular, en el que a pesar de haber tenido un cierre de torneo con un nivel en ascenso se quedó al borde de la clasificación. Para la temporada los petroleros tienen como objetivo afianzarse en la tabla del promedio y conseguir una clasificación en los ocho primeros:

Para sus objetivos llegan a reforzar el plantel Mauro Bustamante proveniente de la Liga de Portoviejo de Ecuador, Clemente Palacios del Junior, Abraham Springel del Celaya Cimarrones de la segunda división de México, David Valencia de Millonarios, Leonardo Saldaña de Jaguares, Yáiner Acevedo del Real Cartagena y Gustavo Bolívar quien se encontraba sin contrato.

Por otra parte, salen del club Elícer Quiñones, Jhon Freduar Vásquez, Jonathan Ávila, Juan Guillermo Arboleda, Luis Alejandro Malagón, Hárrison Canchimbo, Mateo Acosta y Víctor Castillo.

Atlético Bucaramanga

Aunque los leopardos tuvieron un gran segundo semestre en el que fueron una de las revelaciones, su directiva realizó un revolcón total al plantel, empezando por su director técnico, Harold Rivera, quien remplaza a Flabio Torres.

Para alejarse del descenso y volver a ser protagonista de la Liga, llegan a la escuadra santandereana Alejandro Otero de Patriotas, Carlos Valencia de Jaguares de Chiapas de México, Azmahar Ariano de Árabe Unido de Panamá, Marlon Torres y Harlin Suárez de Leones, Gabriel Enrique 'Gavilán' Gómez del Tolima, Yulián Mejía de Millonarios, Jhon Fredy Pajoy de Cali, Jhony Cano de Rionegro Águilas, Abdiel Arroyo del Tolima y Jossymar Gómez de La Equidad.

Por el contrario abandonan el equipo Jairo Roy Castillo, Carlos Giraldo, Luis Alfredo Sierra, Jaime Castrillón, Luis Miguel Payares, Félix García, Jair Palacios, Daniel Cataño, Jorge Bava, Maicol Balanta, Mauro Guevgeozian y Andrés Mosquera.

América de Cali

América vive una situación particular en su regreso a la primera categoría tras cinco años de ausencia, pues no solo deberá alejarse de la zona del descenso, donde llega seriamente comprometido, sino que por su tradición debe ser protagonista del campeonato.

Para asegurar su permanencia y buscar las fases finales de la Liga los diablos rojos suman a Ánderson Zapata de Patriotas, Juan Camilo Hernández de Pereira, Charles Monsalvo del Celaya de México, Yorleys Mena de Medellín y Luis 'Neco' Martínez de Nacional.

Salen: Aníbal Hernández, Pablo Sebastián Fuentes, Féiver Mercado, Alejandro Peñaranda.

Once Caldas

El Once Caldas de Manizales tuvo un segundo semestre para el olvido, primero de la mano de Javier Torrente los resultados no lo acompañaron y debió cambiar de manija. Con Hernán Lisi los albos tuvieron una mejoría pero en la recta final el equipo se desinfló y no consiguió la clasificación a cuartos de final.

Ahora en busca de redirigir el rumbo llegan a los manizalitas Michael Ortega del Figueirense de Brasil, Jaime Córdoba de Rionegro, José Andrés Ramírez del Pereira, Jonathan Muñoz del Cortuluá, Marcos Acosta del Rubio Ñu de Paraguay), Fáber Cañaveral del Junior, Mateo Cardona quien llega libre, Hansel Zapata del Unión Magdalena, Julián Guillermo del Pasto, Jerry Ortiz del Huila y el regreso de Jhon Fredy Salazar de Santa Fe.

Asimismo, dejan el club José Adolfo 'trensito' Valencia, Jonathan Lopera, Jhonier Viveros, Víctor Hugo Montaño, Luis Carlos Murillo, César Quintero, César Augusto Arias, Joaquín Noy, Hárold Isaza y Juan Carlos Henao quien se retiro de la actividad profesional.

Cortuluá

El conjunto del corazón del Valle tuvo un primer semestre de 2016 en el que fue protagonista, pero para el final de año se desinfló al perder a sus principales figuras.

Para evitar que suceda una campaña similar se suman a las órdenes de Jaime de la Pava Féiver Mercado de América), Hárrison Mojica del Cali, y los regresos de John Édison Varela del Pasto y Miguel Medina de Santa Fe.

Asimismo salen del club Pablo Mina, Jown Cardona, Arlenzon Ucrós y Jonathan Muñoz.

Deportivo Cali

El Cali comandado por Mario Yepes dejó más dudas que certezas, pues a pesar de contar con un buen plantel nunca encontró la regularidad necesaria para haber llegado a las finales de la Liga o en el primer semestre la mala campaña en la Copa Libertadores.

Para este año los azucareros tienen la obligación de pelear por el título del torneo local y avanzar hasta fases definitivas en la Copa Colombia y Copa Sudamericana.

Para reforzar el plantel verde llegan el uruguayo Nicolás Albarracín de Peñarol, Jéfferson Duque del Atlas de México, Pablo Mina y Jown Cardona del Cortuluá, Yonatan Murillo del Envigado y Danny Rosero de Patriotas. A esto se le suma el regreso de los canteranos César Amaya del Bucaramanga), Miguel Murillo de Peñarol de Uruguay y Alveiro Sánchez del Pasto.

Tras la irregular campaña dejan el club Felipe Banguero, Hárrison Mojica, Ernesto Hernández, Jhon Fredy Pajoy, Aquivaldo Mosquera, Luis Calderón, Helibelton Palacios y Danilo Arboleda.

Envigado

Aunque los naranjas tuvieron un gran arranque de semestre en el que llegaron a ser líderes de la tabla de posiciones, la juventud de su plantel le costó y finalmente no clasificó a las fases finales.

Como es costumbre Envigado apelara a su cantera para afrontar sus competiciones por lo que al momento solo ha anunciado la llegada de Elvis Mosquera quien viene de Equidad.

Por otra parte salen Bréiner Castillo, Cristian Arango, Yonatan Murillo, Yairo Moreno, Ray Vanegas, Álvaro Hungría, Miguel Pérez.

La Equidad

Los aseguradores mostraron un buen nivel de juego durante 2016, pero la falta de contundencia fue la cruz que los llevó a la eliminación a pesar de contar con un buen plantel.

Para 2017 buscarán volver a un torneo internacional y figurar en el rentado nacional, para ello suma a su nómina a Diego Álvarez y John Álex Cano de Patriotas), Juan Alejandro Mahecha del Boyacá Chicó y Carmelo Valencia del Beijing Baxy de China.

Entre tanto, dejan a los capitalinos José Silva, Santiago Tréllez, Yúber Asprilla, Ómar Vásquez, Cristian Fernandes, Elvis Mosquera, Ulises Tavares, Jossymar Gómez, Cristian Rivas.

Atlético Huila

Jorge Vivaldo tendrá el reto de asumir el nuevo proyecto deportivo de Jorge Bermúdez nuevo director deportivo del equipo, con el que buscan volver a disputar finales del torneo local.

Para retomar el protagonismo en Liga llega Sergio Almirón del Atlético de Rafaela de Argentina, Bréiner Castillo del Envigado, Elvis Perlaza de Jaguares, Ricardo Villarraga del Pasto, Aníbal Hernández de América, Cristian Cangá del Boavista de Portugal y Andrés Ricaurte de Leones.

Dejaron el equipo el técnico Virgilio Puerto, Dávinson Monsalve, Jerry Ortiz y el paraguayo Roque Caballero.

Jaguares de Córdoba

El onceno de Córdoba tiene la necesidad de mantener la primera categoría y sabe que para ello debe subir el nivel mostrado en 2016, en el que se mantuvo en la parte baja de la tabla.

Buscando alejarse de la zona de descenso los dirigidos por Hubert Bodhert integran a su disciplina a Ray Vanegas de Envigado, José Daniel Quiñones del Boyacá Chicó, Juan José Mezú y Kevin Londoño de Rionegro Águilas, Jesús Arrieta del Ayacucho de Perú, Elvis González del Real Cartagena, Luis Alfonso Rivas y Julio César Ortiz que llegan como agentes libres.

Los jugadores Leonardo Saldaña, Elvis Perlaza, Efraín Viáfara, Mathías Bogado, José Adolfo Guerra, Edier Tello, Jhon César Mosquera y Campo Elías Santacruz dejan las filas del club felino.

Tigres FC

El equipo de Soacha logró su ascenso a pesar de no estar en las cuentas de nadie, y tras conseguir la histórica gesta espera que su estadía en primera división no sea fugaz.

Para mantenerse en lo máximo del fútbol colombiano Tigres integró a Juan Manuel Leyton y Nicolás Roa de Llaneros y Wilson Carpintero del Quindío.

Entre tanto, no han confirmado ninguna baja del plantel que alcanzó el ascenso.

Junior de Barranquilla

Tras el mal paso de Gionanni Hernández por el banquillo tiburón, Alberto Gamero tiene la obligación de enderezar el camino de un histórico del país, más aún cuando tendrá participación en la Copa Libertadores.

Para sus tres competiciones del año llegan Bernardo Cuesta del Melgar de Perú, Juan Camilo Roa de Cortuluá, Lewis Ochoa de Millonarios, Jonathan Estrada, Rafael Carrascal y Héctor Quiñones de Millonarios, Robinson Aponzá de Alianza Atlético de Perú, Jonathan Ávila de Alianza Petrolera y Leonardo Pico de Santa Fe.

Por otra parte se van de los rojiblancos Clemente Palacios, Fáber Cañaveral, Juan Guillermo Domínguez, David Álvarez, Vladimir Hernández y Sebastián Toro.

Deportes Tolima

La gran novedad del conjunto pijao inicia desde el cambio timonel, el uruguayo Gregorio Pérez suplirá a Alberto Gamero para dirigir los torneos nacionales y la Copa Sudamericana.

Para jugar las tres competencias llegan al equipo de Ibagué Juan Guillermo Arboleda y Víctor Castillo de Alianza Petrolera, Eddie Hernández del Qingdao Jonoon de China, César Quintero de Once Caldas, Michael O’Neal Covea de San Martín de San Juan de Argentina, Bismar Córdoba de Jaguares, Luis Felipe Cardoza de César Vallejo de Perú y Jairo Molina del Bogotá FC.

Asimismo, saldrán del club Abdiel Arroyo, Cristhian Alarcón, Victor Aquino y Gabriel Enrique 'Gavilán' Gómez.

Medellín

El onceno poderoso tuvo dos semestres de contrastes en 2016, el primero en el que salió campeón con lo que alcanzó su cupo a Copa Libertadores, y el segundo en el que fue finalista pero no tuvo buen nivel de juego y le costó la salida al técnico Leonel Álvarez.

Para este año llega a renovar la Dirección Técnica el argentino Luis Zubeldia, quien tiene la presión de conseguir al menos un título con las toldas antioqueñas empezando con la Superliga el 25 de enero ante Santa Fe.

A la llegada de Zubeldía se suman Nelson Ramos de Fortaleza, Juan Fernando Quintero del Porto de Portugal, Jonathan Lopera y Jhonier Viveros del Once Caldas, Christiam Nazarit del Pasto y Yairo Moreno de Envigado.

Además de la salida de Leonel se van Yorleys Mena, Juan David Cabezas y Luis Vásquez.

Millonarios

Los albiazules han tenido un inicio de temporada turbulento, tras la imprevista renuncia de Diego Cocca las directivas contrataron al también argentino Miguel Ángel Russo para encaminar el camino de cara a la Copa Libertadores y las competencias nacionales.

Previo a la llegada de Russo habían sido confirmadas las llegadas de Juan Guillermo Domínguez de Junior, Elícer Quiñones de Alianza Petrolera, Cristian Arango de Envigado, Jair Palacios de Bucaramanga, Jhon Fredy Duque de Fortaleza y Felipe Banguero de Cali.

Con la llegada de Russo se confirmó la llegada de Janeiler Rivas del Atlético Sullana de Perú.

Tras el agitado semestre se van de los embajadores Lewis Ochoa, Jonathan Estrada, Carlos Henao, David Valencia, Rafael Carrascal, Héctor Quiñones y Yulián Mejía.

Santa Fe

El vigente campeón de Colombia tendrá que defender su título, además de afrontar la Copa Libertadores y la Superliga contra Medellín.

Para eso se realizó una renovación en el plantel campeón para poder responder en todos los frentes.

A la disciplina del onceno dirigido por Gustavo Costas llegan Carlos Henao de Millonarios, Dennis Stracqualursi del Emelec de Ecuador, Johan Arango de Pasto, José Adolfo Valencia del Once Caldas, Damir Ceter del Quindío y Daniel Buitrago del Cortuluá.

A pesar de la campaña hubo jugadores que no tuvieron el rendimiento esperado por lo que se van Javier López, Jhon Fredy Salazar, Jonathan Agudelo, Juan Manuel Falcón, Horacio Salaberry, Joao Rodríguez, Miguel Medina, Yamith Cuesta y Leonardo Pico. Además Jhon Freddy Miranda y Ánthony Otero, que llegaron de sus préstamos, fueron declarados transferibles.

Nacional

El conjunto verdolaga quiere mantener su hegemonía a nivel nacional e internacional, para ello ha tratado de mantener la base del equipo campeón, aunque se ha reforzado en un par de posiciones para afrontar la Copa Libertadores y la Liga y Copa Águila.

Al grupo de jugadores comandado por Reinaldo Rueda llega el experimentado Aldo Leao Ramírez del Cruz Azul de México y los exFortaleza Mariano Vásquez y Óscar Franco, quiens ya arreglaron de palabra con los de Antioquia.

Por otra parte, se van del club Luis Enrique Martínez y Alejandro Guerra.

Pasto

Deportivo Pasto no quiere tener nada que ver con el descenso, para ello hizo una renovación casi completa del plantel, iniciando con el regreso del técnico Flabio Torres.

Adicional al regreso de Flabio llegan Wilberto Cosme del Real Garcilaso de Perú, Andrés Mosquera Marmolejo, Luis Payares, Félix García, Luis Alfredo Sierra y Daniel Cataño del Bucaramanga, Juan Esteban Suescún y Víctor Cantillo de Leones.

Por otra parte, se van de los volcánicos el entrenador José Fernando Santa, Johan Arango, Luis Estacio, Julián Guillermo, Daniel Briceño, Fredy Machado, Yoiver Gonzalez, Jhon Varela, Camilo Ceballos, Alveiro Sánchez, Yair Arrechea, Oscar Briceño, Nelino Tapia, Cristhiam Nazarit y Ricardo Villarraga.

Patriotas

El conjunto boyacense tuvo la satisfacción de clasificar a fases finales el torneo pasado, y aunque no pudo pasar a semifinales dejaron una buena imagen por su buen trato del balón.

Para mantener la continuidad en la dirección técnica tras la salida de Harold Rivera, el asistente Diego Corredor asumió como técnico en propiedad.

Además de Corredor llegan Diego Martínez del Cúcuta, José Johan Silva de La Equidad, César Mena de Rionegro Águilas, Óscar Cabezas de Atlético Paranaense de Brasil, Ómar Vásquez de La Equidad, Danilo Arboleda del Cali y César Valoyes del Ayacucho de Perú.

Adicional a la salida de Harold Rivera dejan Patriotas John Álex Cano, Diego Álvarez, Ánderson Zapata, Dany Rosero, Alejandro Otero y Juan Guillermo Castillo.

Rionegro Águilas

Para afrontar competitivamente la Copa Sudamericana y regresar a las finales de los torneos colombianos, Rionegro Águilas espera olvidad el mal segundo semestre de 2016, donde el equipo tuvo un mal cierre de campaña.

Para retomar el buen camino los antioqueños suman a sus filas a Jhon Javier Restrepo del Zelaya de México, Roque Caballero del Huila y Ernesto Hernández del Cali.

Debido al bajo rendimiento y finalización de prestamos se van de Rionegro César Andrés Amaya, Jhony Cano, Ánthony Otero, Felipe Baloy, César Mena, Kevin Londoño, Jaime Córdoba, Juan José Mezú, Jhon Fredy Zea.