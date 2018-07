Así serán los precios de las entradas para los Juegos Centroamericanos

El comité organizador de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe puso a la venta las boletas para que los fanáticos puedan ingresar a los diferentes eventos deportivos que se estarán llevando a cabo en Barranquilla y Cartagena entre el 19 de julio y el 3 de agosto del año en curso.

De los 35 deportes que harán presencia en Barranquilla 2018, solamente once tendrán taquilla paga, junto con las ceremonias de inauguración, que contará con la participación especial de Shakira, así como la clausura.

Las entradas para las demás competiciones en Barranquilla y las subsedes, Cali y Bogotá, será gratuita. La organización ha dicho que para unos escenarios se requerirán boletas de cortesía y para otros el ingreso será libre, hasta completar el aforo del escenario.

Las competencias deportivas de entrada libre son: aguas abiertas; marcha y maratón; bádminton, bolos¡, canotaje, ciclismo de ruta, contrarreloj individual y montaña; golf, hockey, judo, karate, lucha, patinaje artístico, pentatlón moderno, remo, squash, taekwondo, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón y vela.

A través de las ligas deportivas y la Secretaría de Recreación y Deportes de Barranquilla se hará entrega de las boletas de cortesía para las disciplinas de atletismo, baloncesto femenino, baloncesto 3x3, balonmano, ciclismo de pista y BMX; fútbol femenino fase regular, levantamiento de pesas, ráquetbol, rugby y sóftbol.

Más adelante el comité organizador de Barranquilla 2018 informará cómo, cuándo y dónde se pueden reclamar las boletas que no tendrán costo.

Baloncesto, boxeo y fútbol masculino tendrán entradas con un valor comercial diferente durante los días de semifinales y/o finales. En el caso de fútbol femenino, sólo costará el ingreso en los días de semifinales y final.

La empresa Tuboleta es el operador exclusivo para la venta de las siguientes entradas:

INAUGURACIÓN

19 de julio, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Localidad Precio

Occidental $350.000

Oriental $180.000

Sur $65.000

CLAVADOS, NATACIÓN, NATACIÓN ARTÍSTICA, POLO ACUÁTICO

19 de julio al 2 de agosto, Complejo Acuático Eduardo Movilla.

Localidad Precio

General$7.000

BALONCESTO MASCULINO

29 de julio al 3 de agosto, Coliseo Elías Chegwin.

Localidad Precio

Occidental $10.000

Oriental $10.000

Occidental $15.000 (3 de agosto)

Orienta$15.000 (3 de agosto)

BÉISBOL ABONO

20 al 29 de julio, Estadio Édgar Rentería.

Localidad Precio

Palcos abonos $350.000

Home VIP abono $350.000

Home Pref abono $280.000

Home abono $200.000

Lateral abono $120.000

Lateral Superior abono $70.000

General abono $40.000

BÉISBOL

20 al 29 de julio, Estadio Édgar Rentería. Se venderán a partir del 19 de julio.

Localidad Precio

Home Pref $45.000

Home $33.000

Lateral $20.000

Lateral Superior $12.000

General$7.000

BOXEO

25 de julio al 2 de agosto, Salón Jumbo del Country Club.

Localidad Precio

General$10.000

General (día de finales) $20.000

BOXEO ABONO

25 de julio al 2 de agosto, Salón Jumbo del Country Club.

Localidad Precio

Palco abonado (12 sillas por palco) $1.920.000

TENIS DE MESA, ESGRIMA, GIMNASIA: ARTÍSTICA, RÍTMICA, TRAMPOLÍN

19 de julio al 2 de agosto, Centro de eventos Puerta de Oro

Localidad Precio

Gradería General $12.000

FÚTBOL MASCULINO

20 al 31 de julio, Estadio Romelio Martínez

Localidad Precio

Occidental $10.000

Oriental $8.000

Norte $5.000

Occidental $15.000 (28 y 31 de julio)

Oriental $12.000 (28 y 31 de julio)

Norte $8.000 (28 y 31 de julio)

FÚTBOL FEMENINO

Sólo 27 (semifinal) y 30 (final) de julio, Estadio Moderno Julio Torres

Localidad Precio

General$5.000

PATINAJE DE PISTA

21 y 22 de julio, Patinódromo Álex Cujavante

Localidad Precio

VIP $15.000

Genera $8.000

TENIS

27 de julio al 2 de agosto, Parque de Raquetas

Localidad Precio

Laterales $8.000

VOLEIBOL COLISEO

20 de julio al 2 de agosto, Palacio de Combates Sugar Baby Rojas

Localidad Precio

Laterales Baja/Alta $8.000

General$5.000

VOLEIBOL PLAYA

28 de julio al 1 de agosto, Centro de eventos Puerta de Oro

Localidad Precio

Categoría 1 $15.000

Categoría 2 $7.000

CLAUSURA

3 de agosto, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Localidad Precio

Occidental $180.000

Oriental $90.000

Sur $30.000

Toda la taquilla en venta se puede adquirir en cualquier punto Tuboleta en Colombia; a través del contact center +57 (1) 5936300 o al #593. También por la página web www.tuboleta.com. Las boletas se pueden reclamar en todos los puntos de venta Tuboleta del país y se entregan únicamente al titular de la tarjeta de crédito con la que se realizó la compra.

En Barranquilla se pueden conseguir en:

-Plaza La Arboleda

-Autopista aeropuerto # 23 -1325 local 1

-C.C. Royal Washington, Carrera 53 # 79 - 279, Plaza 1 Piso, Local 02.

-JK Licores, carrera 46 No. 84-43

-Estanco Fiesta Ciudadela, calle 45 No. 2C-21

-Tienda New Balance, C.C. Viva Carrera 51B No. 87-50, local 118B

-Almacenes Éxito

Buenavista, carrera 98 con carrera 52 esquina

Murillo, calle 45 carrera 27 esquina

Panorama, calle 31 #6b - 135.

San Francisco, carrera 38 #70b - 177.

Viva, carrera 51B No. 87-50