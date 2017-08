Atleta francés se convirtió en el campeón más viejo en un Mundial de Atletismo

Después de incontables decepciones en las grandes, el francés Yohann Diniz finalmente se proclamó el domingo campeón de la marcha de 50 kilómetros del Mundial de atletismo.

Y a sus 39 años, Diniz hizo historia al convertirse en el atleta de mayor edad que conquista una medalla de oro en los mundiales.

En su sexto intento en un campeonato del mundo, Diniz ganó con un tiempo de 3 horas, 33 minutos y 12 segundos, disputados en un trayecto circular de dos kilómetros en el centro de Londres, pasando por el Palacio de Buckingham.

La marca del francés fue la segunda más rápida en la historia. Diniz estableció el récord mundial de 3:32:33 en 2014.

Se quedó corto por algo menos de un minuto de su plusmarca, pero luego de las numerosas ocasiones en las que se quedó rozando la victoria en mundiales y juegos olímpicos, Diniz prefirió deleitarse en la última parte al mantener una amplia diferencia sobre sus perseguidores.

"Dediqué muchas horas de entrenamiento en esto, haciendo ciclismo, natación, de todo para estos 50 kilómetros", dijo Diniz. "Anoche no prendí la televisión para ver el atletismo, porque no quería amanecer con mucha adrenalina. Me acosté a las 9 (de la noche) porque sabía iba a ser mi día".

Diniz, quien cumplirá los 40 años en el primer día de 2018, aún no piensa en el retiro, apuntándole a la medalla olímpica de oro en los Juegos de Tokio de 2020. "Son decisiones que no se toman en momentos con las emociones a tope. Me falta un título y ese es el olímpico. Sería lindo despedirme con la victoria en Tokio

Japón copó los otros dos puestos del podio. Hirooki Arai quedó segundo con 3:41:17, dos segundos por delante de Kai Kobayashi.

El latinoamericano mejor ubicado fue el mexicano Horacio Nava, al llegar 16to con un tiempo de 3:47:53.

"Ha sido una prueba muy desgastante", indicó Nava, sexto en la marcha larga de la olimpiada de Beijing 2008. "Estoy inconforme con el resulto, pero contento por el esfuerzo".

Por su parte, el ecuatoriano Claudio Villanueva entró 19no con 3:49:27. Villanueva llegó a situarse segundo tras el kilómetro 35, pero se quedó sin fuerzas para pelear por las medallas.

"Los japoneses tiraron demasiado fuerte y no pode soportar el ritmo", dijo Villanueva.

En la primera marcha de 50k de mujeres que se disputa en un Mundial, la portuguesa Ines Henriques fijó un record mundial para llevarse la victoria. Henriques mejoró su propia plusmarca con 4:05:56, eclipsando los 4:08:26 que logró a inicios de este año.