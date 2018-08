Atletas de Bolívar piden inversión de la Nación para los Juegos 2019

La preocupación en bien grande en la familia del deporte de Bolívar, que ven como pasó el gobierno de Juan Manual Santos sin que se asignaran los recursos de los Juegos Nacionales 2019, en los que Cartagena y este departamento serán sedes.

Andrés Jiménez, patinador de Bolívar, dijo que: “El deporte de Colombia está en su mejor momento, le pido al presidente Duque que impulse más este proceso ganador. Los Juegos Nacionales 2019 necesitan de su apoyo”.

El múltiple campeón mundial de patinaje, una de las cartas fuertes de Bolívar en las próximas justas nacionales, agregó que: “el deporte colombiano está en su mejor momento y sabemos que para que algo fluya se necesita esfuerzo e inversión. Por lo que como deportista le pido al presidente electo

Duque que permita el impulso continuo de crecimiento de los deportistas para seguir dejando el nombre de nuestro país muy en alto y mostrar esa cara guerrera y bonita de Colombia”.

María Alejandra Marín, de la selección Bolívar de voleibol, también se refirió al tema.

“Necesitamos que el presidente Duque concluya lo que Santos dejó inconcluso para realizar los mejores Juegos de la historia. Pedimos inversión para hacer unos Juegos de lujo, para que los atletas compitan en escenarios maravillosos que se acerquen a los de justas bolivarianas y centroamericanas”.

Marín fue campeona con Bolívar en el voleibol femenino en los Juegos Nacionales de 2015 y acaba de ganar el subtítulo con Colombia en esta disciplina en los Juegos Centroamericanos.

Néider Lozano, taekwondista que ganó oro para Bolívar en los Juegos Nacionales 2015, aseguró que: “si se quiere seguir manteniendo la imagen de Colombia en alto y seguir trabajando para que nuestro país salga adelante se debe aumentar la inversión al deporte, Segundo que se destinen los recursos a los Juegos, ya que sería una excelente inversión social para la población de Cartagena y Bolívar”.

La situación

Mientras que los Juegos Centroamericanos finalizan hoy en Barranquilla en medio de un éxito total, en Cartagena y Bolívar asalta la preocupación por los Juegos Nacionales 2019.

Cecilia Baena, directora de los Juegos Nacionales 2019, se mostró muy preocupada e inconforme ante esta situación.

Los recursos de la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena (90 mil millones de pesos) están garantizados, pero los de la Nación hoy solo quedaron en “buenas intenciones y en trámite”, pero la realidad es que esta responsabilidad se la dejaron al gobierno entrante del presidente Iván Duque.

“Estábamos absolutamente convencidos que el aporte del Gobierno Nacional, a través de Coldeportes, estaba garantizado, pero resulta que todo esto requiere una serie de pasos para lograr la aprobación absoluta, que ya no se dará en el Gobierno de Santos”, dijo La Chechi, quien ha estado vigilante y ha sido proactiva para que Cartagena y Bolívar, su casa, haga los mejores Juegos Nacionales.

La Nación ya invirtió 11 mil millones de pesos en la pista de patinaje de Magangué, pero aún debe entregar 46 mil millones de pesos para la parte de construcción y adecuación de escenarios deportivos.

“Me preocupan los tiempos. Si no empezamos en noviembre, como lo teníamos previsto, no tendremos los escenarios listos para los Juegos. Aún no sabemos cuando se firmarán los convenios con Coldeportes, luego de eso se entra a etapa de prepliego, licitación y proceso de contratación, con lo que se irán dos meses más. Hoy el panorama no es el mejor”, sostuvo Baena.

El no haberse firmado los convenios con Coldeportes pone en riesgo la ejecución de las obras para los Juegos.

Dumek Turbay, gobernador de Bolívar, aseguró que: “la única salida es que el nuevo gobierno le de trámite de urgencia a esto, de lo contrario no habrá tiempo para construir los cuatro nuevos escenarios. La administración departamental tiene garantizado los 45 mil millones que le corresponden para estos Juegos ”.

Incertidumbre

No se sabe qué pasará y eso genera incertidumbre. Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, renunció hace un par de semanas a su cargo, en el que ahora está en calidad de encargado Afranio Restrepo.

¿Qué sucederá con Coldeportes?, ¿qué posición asumirá el presidente Duque con relación a los Juegos Nacionales 2019?, ¿si se crea el Ministerio del Deporte qué papel asumirá el mismo en los Juegos?

Lo cierto es que la pelota, que estaba en la cancha de Santos, ahora se la pasan a Duque, que en 2019 tendrá los únicos Juegos Nacionales de su administración.

Tendrá Duque entonces la oportunidad para mostrar su compromiso con el deporte. Ojalá, por el bien de los Juegos, el nuevo presidente tome cartas en el asunto y le de celeridad a la firma de los convenios con Coldeportes.

Con los recursos de la Nación se construirán el coliseo mayor y un escenario de tiro con arco en Cartagena, el tejódromo en Turbaco y la adecuación de los estadios de fútbol de Magangué y El Carmen de Bolívar.

Trámites y más trámites

La firma del convenio dependía del documento del Conpes, que se debió aprobar hace unos dos meses. En enero de este año, la hoy exdirectora de Coldeportes (Clara Luz Roldán) había asegurado que a través del Conpes estaban garantizados 44 mil millones de pesos. Con base a eso se realizaron los 5 proyectos que harían parte de ese convenio interadmimistrativo entre Coldeportes y la Gobernación de Bolívar. Los proyectos pasaron por sus mesas técnicas de revisión, ya están listos para firmar el convenio, pero para eso se necesita la aprobación del Conpes para poder continuar con el proceso. El Conpes estaba presupuestado para el martes anterior en una reunión, pero la misma fue aplazada hasta nueva orden. La Gobernación de Bolívar ya radicó ante Coldeportes los 5 proyectos, pero la aprobación del Conpes tiene atrasado y en incertidumbre todo.