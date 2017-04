Atlético Nacional sigue imparable y América salió de la zona de descenso

Los resultados de la fecha 14 de la Liga Águila 2017-I ratificaron a Atlético Nacional como único líder del torneo a 4 puntos del Medellín, su más cercano perseguidor, y a 11 unidades de América, que es tercero y que con su triunfo de la jornada salió parcialmente de la zona de descenso.

Un solitario gol de Arley Rodríguez le dio el triunfo 1-0 al actual campeón de la Copa Libertadores ante el Atlético Huila en el Estadio Plazas Alcid de Neiva. Con este nuevo triunfo los verdolagas llegan a 35 puntos y son líderes cómodos del campeonato, con un partido menos, mientras que los opitas se alejan de la zona de clasificación en la decimoquinta posición con 15 puntos.

Por su parte los diablos rojos siguen en alza y ya son terceros en la liga después de derrotar a Cortuluá oficiando como visitante en el Pascual Guerrero. El único tanto del partido llegó tras un tiro libre de Juan Camilo Angulo que se estrelló en el horizontal y el rebote le quedó al goleador Cristian Martínez Borja quien solo tuvo que empujar el esférico. El resultado permite a los escarlatas salir de la zona de descenso.

Entre tanto Independiente Medellín hace lo posible por no perderle pisada a Nacional, con su victoria 3-2 ante Tolima en el Atanasio Girardot, el equipo poderoso llega a 31 puntos y queda cercano a la clasificación. Por su parte los pijaos quedan decimocuartos con 15 puntos y se alejan del lote de escuadras que luchan por uno de los cupos disponibles en los ocho primeros.

Independiente Santa Fe y Águilas Doradas igualaron a dos tantos en El Campín. Los cardenales ganaban 2-1 pero al último minuto el gol del paraguayo Roque Caballero igualó las acciones. La paridad deja a los bogotanos en la novena plaza con 20 puntos.

Millonarios retomó la senda del triunfo tras derrotar 2-1 a Envigado en condición de visitante con anotaciones de Duvier Riascos y Ayron del Valle, con lo que los embajadores alcanzan la octava posición con 20 unidades, superando a su rival de patio que es noveno por la diferencia de gol.

Con doblete de Jefferson Duque y un tanto de Fabián Sambueza, Deportivo Cali derrotó 3 por 1 al Atlético Junior en Palmaseca. Con este triunfo los azucareros alcanzan los 23 puntos y se ubican en la tercera casilla del campeonato, mientras que los tiburones no levantan cabeza de la mano de Julio Comesaña y se alejan de las posibilidades matemáticas de clasificar.

A pesar de finalizar el partido con un jugador menos gran parte del partido, el Atlético Bucaramanga consiguió un valioso triunfo 1 a 0 ante Deportivo Pasto en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado. El panameño Gabriel Gómez puso el tanto con el que los leopardos reviven sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase del torneo.

En partido disputado a puerta cerrada en el Estadio Palogrande, Alianza Petrolera derrotó 2-0 a Once Caldas, resultado que ahonda la crisis del equipo manizalita que ya completa 6 fechas sin ganar, y vuelve a meter a los petroleros al grupo de clasificados, en la séptima casilla con 21 unidades.

Patriotas y Equidad igualaron a un tanto en Tunja con anotaciones de Diego Álvarez, para el visitante, y Uvaldo Luna, para los de casa. El empate no beneficia a ninguno de los dos equipos, que perdieron la posibilidad de ingresar a la zona de clasificados y quedaron en la octava y novena plaza, respectivamente, con 19 puntos.

Tigres no se resigna a descender de manera tempranera. El onceno bogotano superó este viernes 2-1 a Jaguares, otro equipo implicado en la pelea por no caer a la B y apretó esa zona.

De esta manera en la tabla del descenso el último es Tigres con 94 puntos, pero ahora quedó Jaguares que tiene 99 mientras que América salió de la zona de descenso y quedó con los mismos 101 puntos que Cortuluá.

La próxima jornada se disputará entre el sábado 29 de abril y el lunes 1 de mayo en los siguientes horarios:

29 de abril

Jaguares vs. Patriotas

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Municipal de Montería

Televisión: Win Sports

Envigado vs. Pasto

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports

Nacional vs. Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Rcn

Equidad vs. Cali

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports

30 de abril

Rionegro Águilas vs. Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win Sports

Millonarios vs. Huila

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win Sports

América vs. Tigres

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Rcn

Junior vs. Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win Sports

Tolima vs. Santa Fe

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports

1 de mayo

Alianza Petrolera vs. Cortuluá

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Daniel villa Zapata

Televisión: Win Sports