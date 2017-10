Autoridades establecen garantías de seguridad para partido de Colombia-Paraguay

Las garantías de seguridad, logística y control para el último partido del año que se llevará a cabo en Barranquilla para las eliminatorias del Mundial de Fútbol Rusia 2018 quedaron definidas luego de que el Comité Técnico de Seguridad y Convivencia, liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno, estableciera las estrategias que se implementarán para el partido Colombia- Paraguay.

Para el encuentro, el cual se efectuará este jueves 5 de octubre, a las 6:30 de la tarde en el estadio Roberto Meléndez, la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) se hará a partir de la 1:00 p.m., en tanto que las puertas del escenario deportivo se abrirán al público a partir de las 2:00 p.m.

Para el ingreso de las personas en condición de discapacidad, quienes deberán presentar su boleta y la de su acompañante, se habilitará un módulo para 114 personas en la tribuna Sur Baja, previamente inscritos en listado de la Secretaría de Salud.

El Roberto Meléndez estará vigilado por 2.500 unidades policiales, quienes resguardarán la seguridad de los asistentes dentro y fuera del escenario deportivo.

“Esperamos cerrar con broche de oro las eliminatorias del mundial en nuestra ciudad, y por eso contamos con el buen comportamiento de toda la ciudadanía. La invitación es para que todos sigamos disfrutando sanamente de esta fiesta del fútbol y que, como anfitriones, continuemos dando ejemplo de tolerancia, respeto y armonía“, manifestó el secretario de Gobierno, Clemente Fajardo Chams.

El funcionario también recordó que, al ser Barranquilla la casa oficial de la Selección Colombia, se expidió el decreto 0300 de 2017, mediante el cual se permite el consumo de licor durante el desarrollo de los partidos en el estadio Metropolitano. Además, que no se autorizará el cobro por uso de los baños para el día del partido, motivo por el cual se hará vigilancia especial.

Alrededor de 200 funcionarios del Distrito estarán velando por el orden público. Además, cuatro ambulancias (3 básicas y 1 medicalizada), así como dos máquinas del Cuerpo de Bomberos y 100 voluntarios de la Cruz Roja permanecerán disponibles para brindar primeros auxilios y prevenir cualquier situación que afecte la tranquilidad de los espectadores.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol asignará a 600 personas que estarán al frente del trabajo logístico, lo que permitirá una mayor y mejor atención a los asistentes.

Cualquier sugerencia o queja se recibirá directamente en la Oficina de Inspecciones y Comisarías de familia, ubicada en la tribuna Norte Baja del recinto deportivo, o se puede comunicar al celular 3183517569.

DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

-Llegar temprano al estadio para evitar congestión en las filas.

-Usar ropa cómoda y fresca, teniendo en cuenta las altas temperaturas.

-Mantener los pasillos limpios y despejados sin vertimiento de agua.

-El parqueadero del Metropolitano no estará habilitado para el público, por lo cual se recomienda a los asistentes hacer uso del

sistema de transporte masivo y servicio público.

-Se permitirá el acceso de niños de 5 años de edad en adelante (con su respectiva boleta), y en compañía de un adulto responsable.

-No será permitido el ingreso de mujeres en estado de embarazo.

-No se permitirá el ingreso de personas que porten cualquier tipo de armas o correas con hebillas.

-Se prohibirá la entrada de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.

-No será permitido el ingreso de alimentos y pólvora.

-Se prohibirán envases pet lata y vidrio. Todos los productos líquidos deberán ser entregados en vasos.

-Se prohibirán las ventas en los pasillos del estadio.

-No se permitirá el funcionamiento de cocinas a carbón, gas o leña.