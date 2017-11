Bolívar fue el rey en el Campeonato Nacional de Maxibaloncesto en Cartagena

¡Misión cumplida! Bolívar organizó el Nacional de Maxibaloncesto masculino y femenino en La Heroica para quedarse con los títulos en su casa y lo logró.

Los tres trofeos de campeón en varones en las categorías Plus 40, Plus 50 y Plus 55 tuvieron un solo nombre: Bolívar, mientras que en femenino Valle acabó con la hegemonía de Antioquia en una final de infarto, solo por una diferencia de un punto.

La primera alegría la dio el equipo Plus 55 de Bolívar que derrotó a Chocó 53-49.

El subcampeón fue Valle-Emcali que se impuso a Bogotá Gatos 84-50. Chocó fue tercero.

En esta categoría el mejor encestador fue Eduardo Becerra (Valle-Emcali) con 78 puntos y el mejor lanzador de triples fue Bernardo “Tumba” Herrera (Bolívar) con 20.

Participaron un total de seis equipos que se enfrentaron todos contra todos, quedándose con el máximo trofeo el que hiciera más puntos.

Bolívar perdió ante Antioquia en su debut, pero después ganó cuatro juegos en línea.

Entre tanto, en Plus 50, Bolívar, de la mano de Álvaro Teherán, Antonio Cuesta y Jerry Bent, venció a Costa Azul (Estados Unidos) 67-37.

Antonio Cuesta (Bolívar) fue el máximo encestador de esta categoría con 105 puntos y el mejor triplero fue Anthony Goodson (Costa Azul) con 11.

Aquí concursaron cuatro quintetos, siendo el de Costa Azul un invitado internacional que le dio gran nivel a esta categoría.

Álvaro Teherán, de Bolívar, fue la gran atracción con sus 2,14 metros de estatura y por su figura emblemática en el baloncesto colombiano. Su aporte en los rebotes, asistencias y canastas fue vital para el título de Bolívar. Los equipos Plus 50 y 55 fueron dirigidos por el entrenador Jorge Díaz.

El último trofeo de campeón lo ganó el quinteto Plus 40, que se impuso sobre Providencia A por 61-46.

El segundo lugar fue para Urabá que derrotó a Antioquia 75-54.

El mejor anotador fue De Arco (Urabá) con 103 puntos y en triples fue Víctor Hooker (Providencia) con 13. El tercero fue Valle-Tiburones.

En femenino, Valle le “robó” una victoria 47-46 a Antioquía y se quedó con el título. El tercer lugar fue para Bogotá-Rolas que le ganó a Santander 51-32.

El certamen lo organizó el Club Isla de Manga con la coordinación de Alberto Fonseca, Ernesto Pulido y Mauricio Betancurt, con el apoyo de la Liga de Baloncesto de Bolívar, por intermedio de Amaury Ortega, Iderbol e Ider.

Durante cinco días el coliseo Bernardo Caraballo vivió una fiesta de buen básquet.