Bolívar le gana en extratiempo a Quindío en su debut en Nacional de Baloncesto

El primer partido siempre será el más difícil porque el debut en cualquier torneo siempre genera mucha presión en los jugadores. Por eso, entrar con pie derecho siempre será muy positivo, pues da mucha confianza.

Así le paso ayer a la Selección Bolívar en su primer partido en el Nacional Sub15 de Baloncesto que se disputa en el coliseo Elías Chegwin de Barranquilla.

El quinteto bolivarense derrotó a su similar de Quindío en tiempo extra 70-59, en un partido que había terminado empatado 57-57 en los cuatro tiempos reglamentarios.

Erick Cassiani lideró la ofensiva de Bolívar con la friolera de 27 puntos, seguido por Jesús Mercado con 17, incluidos dos triples, Nicolás Acosta con 12 y Sebastián Granados con seis y una buena actitud defensiva.

Los parciales del juego fueron: Bolívar, equipo A y Quindío B: 15-12; 30-31; 44-48; 57-57 y 70-59.

Bolívar quedó ubicado en el grupo A al lado de Quindío, su rival de ayer, Bogotá B, Risaralda, Atlántico A y Cóndores.

Bolívar abre hoy a las 9 a.m. la programación del segundo día de competencias ante Bogotá B.

Los otros juegos son: Norte vs. Llaneros (Meta); Chocó vs. La Guajira; Bogotá A vs. Huila; Quindío vs. Risaralda; San Andrés vs. Casanare;Magdalena vs. Cundinamarca; Atlántico B vs. Boyacá;Atlántico A vs. Cóndores.

Hay dos grupos de seis equipos y dos de cinco para un total de 22 quintetos.

De cada grupo clasifican los dos mejores, los cuales se medirán cruzados los que tengan mejores promedios con los de menor. El certamen lo organiza la Liga de Baloncesto del Atlántico.