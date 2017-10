Bolívar A obtuvo su cuarto triunfo en el Nacional Sub-16 de Baloncesto

La selección Bolívar A mantuvo su ritmo victorioso en el Nacional Sub-16 de Baloncesto Masculino al sumar ayer su cuarto triunfo, esta vez ante el Club UBC de Bogotá por 70-25 en partido disputado en el coliseo Bernardo Caraballo.

Los dirigidos por el entrenador Jorge Díaz tuvieron como sus mejores unidades a David Ramírez (13 puntos), José Acevedo (10 puntos), Federico Luján (10 puntos) y Camilo Díaz (9 puntos).

Por UBC, el mejor anotador fue Alex Arriaga con once puntos.

Las anteriores victorias de Bolívar fueron ante Guajira (67-21), Cundinamarca (65-45) y Casanare (76-51), respectivamente.

Bolívar A se enfrentará hoy a Atlántico en el clásico de la Costa Caribe.

Este juego está programado para las 7 de la noche en el coliseo Bernardo Caraballo.

El objetivo de Bolívar A es terminar primero en el grupo A para jugar con el cuarto mejor clasificado del otro grupo.

Por su parte, el equipo B de Bolívar sigue sin ganar en cuatro presentaciones. Ayer perdió ante Bogotá 84-39.

En otros partidos, San Andrés Isla le ganó a Casanare 52-37 y sigue invicto en su grupo A con tres triunfos; Bogotá superó a Antioquia 77- 25; Quindío se impuso sobre Cesar 41-33; Cundinamarca venció a La Guajira 44-31; Magdalena a Tolima 43-21 y Atlántico a Casanare 60-21.

La programación de hoy es la siguiente: 7 a. m., Tolima vs. Quindío; 8:30 p. m. Magdalena vs. Cesar; 10 a. m., San Andrés vs. La Guajira; 11:30 a. m. , UBC vs. Casanare; 1 p. m., Cundinamarca vs. Atlántico; 2:30 p. m., Quindío vs. Bogotá; 4 p. m., Bolívar B vs. Cesar; 5:30 p. m., Magdalena vs. Antioquia; 7 p. m., Bolívar B vs. Atlántico.

El certamen cuenta con el apoyo de la Gobernación de Bolívar.