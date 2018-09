Comenzó II Torneo de Básquet Femenino con siete quintetos

El baloncesto femenino también tiene su espacio en Cartagena y poco a poco se viene abriendo paso ya que las chicas quieren jugar y demostrar que tienen talento y ganas de jugarlo.

Es por es que ya comenzó en La Heroica el II Torneo de Básquet Femenino, organizado por Antonio Vergel, director del Club Dolphins y entrenador del Club Petroleros.

En este certamen participan siete equipos, cinco de Cartagena, sede principal, y dos de Barranquilla. Los quintetos de Cartagena son: Vaqueras, Petroleras, Bravas, Tormentas y Fénix, mientras que por La Arenosa confirmaron la Universidad del Atlántico y Caribes.

“Hemos iniciado con gran éxito este torneo femenino porque hay muy entusiasmo entre las chicas”, dijo Antonio Vergel.

“Vamos a jugar por el sistema de todos contra todos a una vuelta. De ahí clasificarán los cuatro mejores equipos, los cuales disputarán cruzados la semifinal y final”, explicó.

El evento tendrá partidos en Cartagena, específicamente en la cancha de baloncesto del colegio Inem y el coliseo Bernardo Caraballo, donde se disputará la gran final el próximo 28 de octubre del presente año.

Hoy se desarrollarán dos partidos en el coliseo del colegio Inem, a partir de las 2:30 de la tarde. A primera hora se enfrentan Fénix y Petroleras, y cierran la programación los quintetos de Tormentas y Bravas. El próximo domingo, en el parque Tomas Surí Salcedo de Barranquilla: 8 a. m. Petroleras vs. Caribes; 8 a. m. Tormentas vs. Uniatlántico; 9:30 a. m. Petroleras vs. Uniatlántico; 9:30 a. m. Tormentas vs. Caribes.