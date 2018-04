Don Bosco, Lanceros, Friends y Vaqueras, líderes del Torneo de Baloncesto

Los equipos Don Bosco, Lanceros, Friends y Vaqueras lideran el Torneo de Baloncesto 2018 que se desarrolla en varias canchas de la ciudad, bajo la organización de la Liga de Bolívar.

Don Bosco está al comando de la categoría A mayores con un total de 14 puntos, seguido con los mismos puntos por Petroleros A, que tiene un partido menos jugado.

En la categoría TDU (Universitario) el Club Lanceros se encuentra invicto con 10 juegos ganados (20 pts), escoltado por Vaqueros con los mismos puntos.

El torneo AA mayores lo domina por el momento Friens con 15 unidades, tres más que Petroleros que está invicto con seis ganados y cero perdidos.

En femenino, las Vaqueras se encuentran al frente con ocho puntos, seguidas por Tecnológico con seis puntos y también invicto, pero con seis puntos.

Estos dos equipos se enfrentan hoy para dirimir la supremacía entre las damas.

Los resultados que se produjeron en esta semana son: Eagles 22, Unisunú 28 (femenino); Petroleros 20, Unisinó 0 (TDU); Isla de Manga 62, La Tribu 70 (TDU); Don Bosco 43, Petroleros 87 (AA); Petroleros 69, Cocodrilos 39 (TDU); Don Bosco 35, Ider 43 (TDU); Petroleros 20, Isla de Manga 0 (TDU); Enap 51, Black White 52 (TDU); Lanceros B 91, Unisunú 30 (TDU); Águilas 57, Petroleros 70.

La programación del sábado 28 de abril es la siguente: parque Centenario, 4 p.m. Cocodrilos vs. Enap (TUD); 5:15 p.m. Ider vs. La Tribu (TDU). Coliseo Bernardo Caraballo, 2:30 p. m. Tecnológico vs. Vaqueras (femenino); 3:45 p. m.Tecnológico vs. Vaqueros (TDU); 5 p.m. Minnesota vs. Friends (AA).

Domingo 29 de abril, coliseo Bernardo Caraballo, 7:30 a.m. Petroleras vs. Unisinú (femenino); 12 m. Eagles vs. Team Basket vs. Tenológico (femenino); 1:15 p.m. Tecnológico vs. Unicartagena (TDU); 2:30 p.m. Centenario vs. Magisterio (AA).

Sede Salesianos, 7:30 a. m. Petrolerois vs. Don Bosco (TDU); 8:45 a. m. Minnesota vs. Don Bosco (AA); 10 a. m. (AA); 10 a. m. Cobalsán vs. Don Bosco (por confirmar); 11:15 a. m. Ider vs. Isla de Manga (TDU); 12:30 p.m. Petroleros vs. Toros de La Heroica (A).