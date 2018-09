Hoy, ‘Sabasket’ en el Bernardo Caraballo con 5 partidos

Hoy se realizará el I Sabasket en el coliseo Bernardo Caraballo.

El evento tendrá en su programación cinco partidos clásicos del Torneo Departamental de Baloncesto en Bolívar.

La programación es la siguiente: 2 p.m. Salesianos vs. Petroleros TD2 (categoría TD); 3:15 p. m. Lanceros TD1 vs. Petroleros (categoría TD); 4:45 p. m. Minnesota vs.

Petroleros (categoría A); 6:15 p. m. Caracoles vs. Petroleros (categoría AA); 7:30 p.m. Fénix vs. Petroleras (femenino).

“Queremos invitar a los fanáticos del baloncesto a que lleguen al coliseo Bernardo Caraballo para que disfruten de cinco clásicos de nuestro torneo departamental.

La entrada es totalmente gratis”, dijo Amaury Ortega, secretario de la Liga de Baloncesto de Bolívar y coordinador el certamen.

Posiciones:

Categoría TD masculino: Lanceros A 8 pts, Spiders 5, Lanceros B 3, Curn 2, Petroleros 2, Salesianos 2, La Tribu 2, Cocodrilos 1, Dunkers 1, Don Bosco 1.

Categoría A: Vaqueros 9, Don Bosco 8, Alianza 8, Petroleros 7, Minnesota 7, Exalumnos Salesianos 6, Tigrillos 2.

Categoría AA: Caracoles 12 puntos, Friends 8, IMC Soluciones 8, Isla de Manga 8, Petroleros 6, Águilas 6, Nuevo Bosque 6, Don Bosco 5, Magisterio 5, Getsemaní 4.

Baloncesto de Bolívar

