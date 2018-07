Hoy se disputan las finales del Torneo Departamental de Baloncesto

Hoy se vivirá una gran fiesta deportiva en el coliseo Bernardo Caraballo con la jornada de clausura del Torneo departamental de Baloncesto.

Se disputarán tres finales en las categorías A, AA y femenino. El evento, organizado por la LIga de Bolívar, tiene la coordinación de Amaury Ortega.

Programación

Coliseo Bernardo Caraballo, 8:00 a. m., Black White vs. La Tribu (consolación). A las 9:15 a. m., Águilas vs. Centenario (tercer lugar AA);10:30 a. m., Alianza vs. Toros (tercer lugar A); 11:45 a. m., Petroleros vs. Friends (final AA); 1:15 p. m., Tecnológico vs. Vaqueras (final femenina) y 2:45 p. m., Don Bosco vs. Petroleros (final A). Luego se realizará la premiación y clausura del certaman.

De otra parte, se cumplió con éxito el II Curso de Baloncesto dictado por el entrenador bogotano Bernardo González. Al evento, efectuado el pasado jueves en el coliseo Bernardo Caraballo, asistieron instructores locales, jugadores, dirigentes y árbitros.