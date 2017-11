Hoy se disputarán las finales en el Maxibaloncesto

Las selecciones Bolívar plus 40, plus 50 y plus 55 tratarán que estos títulos se queden en casa en la última jornada del torneo de Maxibaloncesto masculino y femenino que se disputa en el coliseo Bernardo Caraballo.

El quinteto plus 40 de Bolívar, dirigido por Antonio Vergel, tendrá hoy dos partidos ante Santarder, a las 9:30 a. m., y contra Providencia "A" a las 7:30 de la noche. En caso de ganar los dos juegos se alzaría con el título.

En la categoría plus 50 masculino irán por el trofeo de campeón Bolívar y Estados Unidos Costa Azul a las 5 p. m.

En plus 55, el quinteto de Bolívar, dirigido por Jorge Díaz, se enfrenta a Chocó a eso de las doce del medio día.

En femenino, Antioquia, gran favorito, se mide a Valle a las 6:15 p.m.

Una vez terminada la jornada se realizará la premiación en el estadero bar El Rincón de Getsemani.