Kodiaks y Petroleros son los únicos invictos en el Torneo AA de Baloncesto

Los equipos Kodiaks y Petroleros AA (mayores de 29 años) son los únicos invictos en los octogonales del torneo AA (mayores de 29 años) de baloncesto que organiza la

Liga de Bolívar.

Kodiaks contabiliza cuatro victorias sin derrotas y es el líder del grupo B con un total de ocho puntos.

Por su parte, Petroleros sumó el sábado su tercer triunfo al hilo sin derrotas, pero es segundo en el grupo A con seis puntos, ya que Vaqueros con tres victorias y una

derrota es el puntero con siete unidades.

En el torneo A, el líder es el conjunto de Petroleros con doce ganados y tres perdidos, seguido por Lanceros que tiene doce triunfos sin derrotas.

Hoy, desde las 7 p.m. en el Bernardo Caraballo se miden Friends e Isla de Manga, y a las 8:15 p.m.Don Bosco ante Salesianos (AA).

Mañana, en La Princesa, 7 p.m. Unicolombo ante Dunkers, y a segunda hora, Reales contra Minnesota.

Jueves 3 de agosto, en el Bernardo Caraballo, 7 p.m. Kodiaks ante Eagle Refugiados, a segunda hora Isla de Manga contra Nuevo Bosque.

Viernes 4, cancha de Manga, a las 7 p.m. Don Bosco ante Legends, a segunda hora Petroleros AA contra Salesianos.

Sede La Princesa, 7:15 p.m. Cocodrilo ante Spiders (A), a segunda hora Bucaneros contra Petroleros A.

Sábado 5, Bernardo Caraballo, 3:45 p.m. Vaqueros ante Paseo Bolívar, a segunda hora Friends contra Kodiaks.

En el parque Centenario, 4:15 p.m. Centenario vs. Nuevo Bosque AA, a segunda hora La Tribu vs. Eagle Refuge AA, tercera hora, Minnesota vs. Petroleros AA.

Posiciones

Torneo AA

Grupo A: Vaqueros 7, Petroleros 6, Reales 5, Legends 4, Don Bosco 3, Paseo Bolívar 2, Salesianos 2, Minnesota 1.

Grupo B: Kodiaks 8, Isla de Manga 6; Frieds 5, Eagles 5; Centenario 4; La Tribu 3; Nuevo Bosque 2.

Torneo A

1. Petroleros 25; Lanceros 24; Spiders 24; Bravos 21; Cocodrilos 21; Bucaneros 21; Salesianos A 18; Salesianos Jr. 17; Ider 17; Unicolombo 16; Tigrillos 15; Paseo Bolívar 11; Dunkers 10.