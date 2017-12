Las Estrellas del Baloncesto se muestran hoy en Bocagrande

Sin duda este ha sido uno de los mejores años del baloncesto de Bolívar a nivel nacional y local.

Se logró el título nacional Sub-16 masculino, el cuarto lugar en el Sub-17 femenino, dos jugadores lograron medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (Juan Sebastián Armenteros y Libia de la Rosa), varios clubes ganaron en torneos regionales y se alcanzaron tres títulos en el Nacional de Maxibaloncesto que se realizó en Cartagena.

Es por eso que el XV Juego de Estrellas de Baloncesto de Bolívar, que se realizará hoy desde las 2 p. m. en la cancha de Bocagrande, será muy especial.

Deportistas, entrenadores y dirigentes recibirá un reconocimiento por el aporte que le dieron al básquet de Bolívar en el presente año.

Este evento es organizado por los clubes Dolphis y Petroleros.

La programación constará de seis juegos que comenzarán desde las 2 de la tarde, siendo el más importante el de la Súper Estrellas Masculinas (7 p. m.).

Recibirán distinción: Juan Sebastián Armenteros, Mejor Jugador del Año, Libia de la Rosa, Mejor Jugadora del Año, Jorge Díaz, Mejor Entrenador del Año; Lanceros, Mejor Club del Año; Yeison García, Árbitro del Año; Salesianos, Mejor Colegio; Amaury Ortega, Dirigente del Año; Carlos Morales; Jugador del Futuro; Ana Milena Rodríguez, Jugadora del Futuro y el Club Isla de Manga por su Torneo de Nacional de Maxibaloncesto en las categorías plus 40, plus 45, plus 50 y plus 55 masculino y femenino.