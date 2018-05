Los Celtics de Boston pegaron primero en la final del Este de la NBA

La demoledora derrota que sufrieron los Cavaliers de Cleveland ante los Celtics de Boston en el primer partido de las finales de la Conferencia Este, que perdieron por paliza de 108-83, para nada alteró la confianza del alero estrella LeBron James.

La figura de los Cavaliers, que acabó con apenas 15 puntos, reconoció el gran trabajo y planteamiento táctico que hicieron los Celtics en el campo, pero que para nada habían conseguido minar su moral y confianza en si mismo y en su equipo. "Hay que darle todo el crédito a los Celtics que llegaron con un plan técnico muy bien estudiado y trabajado", destacó James al concluir el partido. "Eso es algo evidente y por lo tanto se merecieron la victoria".

Sin embargo, James, que ya tiene tres títulos de campeón de la NBA en su haber, también admitió que para nada se había encendido ninguna luz dentro de su equipo y mucho menos en cuanto a su persona y lo que significaba estar abajo en la eliminatoria (0-1) frente a los Celtics. "No me gusta comenzar una serie y más de la final con derrota, pero es algo que ya me ha sucedido anteriormente y por lo tanto no me genera ningún tipo de preocupación especial", declaró James. "Puedo decir que en mi, en estos momentos, hay cero preocupación en cuanto a lo que podemos conseguir en la eliminatoria como equipo ganador".

Inclusive James se permitió colocar en "cero" el nivel de preocupación por lo sucedido en el primer partido ante los Celtics. "A estas alturas de la competición no tengo ningún tipo de preocupación extra", valoró James, que anotó apenas 5 de 16 tiros de campo y falló los cinco intentos de triple que hizo.

"He estado antes en esta situación y para mi no hay ningún motivo de preocupación, dado que lo único que sucedió fue que esta noche jugamos un mal partido y eso es todo", subrayó James. "Perdí siete balones y eso no es normal, pero estoy seguro que cuando disputemos el martes el segundo partido todo será muy diferente porque tendremos la oportunidad de hacer que las cosas cambien a nuestro favor".

El mismo sentir tiene el entrenador de los Cavaliers, Tyron Lue, quien está convencido de que el martes, todo será diferente y mejor para el equipo, que defiende el título de campeón de la Conferencia Este.

Por su parte, el entrenador de los Celtics, Brad Stevens, destaca que limitar al mejor jugador del mundo, el alero LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, a sólo 15 puntos en un partido, y más en el primero de las finales de la Conferencia Este, no es sólo algo excepcional sino también "especial", admitió.

Previo al partido que se disputó en el TD Garden de Boston, Stevens reconoció que el reto de tratar de superar el duelo contra James era bueno para el crecimiento de la franquicia. "Ahora, no sólo ya comenzamos a competir sino que también encontramos la manera de controlar al mejor jugador de esta generación", destacó Stevens. "Es un gran inicio, pero nuestros jugadores también saben que el triunfo llegó porque no nos fijamos sólo en James".

Esa fue la gran clave de la victoria de los Celtics, que ahora tienen ventaja de 1-0 en la serie que disputan al mejor de siete y enfrentarán el segundo partido con el convencimiento que James y Cavaliers llegarán más ansiosos que nunca de devolverles el castigo y la humillación que sufrieron en el campo. "No tengo ninguna duda de que el martes, que será cuando juguemos el segundo partido, los Cavaliers saldrán al campo motivados para golpearnos duro", valoró Stevens. "Eso será también otro gran reto más para nosotros".

Stevens reiteró que los jóvenes talentos que hay dentro del equipo tendrán otra gran oportunidad de experimentar algo nuevo dentro de la competición. "Hoy dimos un gran paso con un Al Hoford que dio toda una lección de liderazgo y experiencia a los jóvenes valores y una labor excepcional de Marcus Morris en su trabajo de marcar a James", subrayó Stevens. "Hasta que llegue el martes tendremos la oportunidad de trabajar a fondo el plan que vayamos a presentar".

Un plan, que si les sale también como el que presentaron en el primero al poner de titular a Morris, será perfecto, pero Stevens no quiso adelantar ni dar pistas de lo que realmente desea y querrá trabajar. "Lo que si tengo muy claro es que dentro de la plantilla hay elementos importantes que pueden hacer una gran labor y que nos permiten competir a pesar de las bajas de nuestros jugadores franquicia como son el base Kyrie Irving y el alero Gordon Hayward", señaló Stevens que le ganó el duelo de estrategia al entrenador de los Cavaliers Tyronn Lue.

Ver cómo James acabó el partido sentado en el banquillo de los reservas con casi ocho minutos por jugarse del tiempo reglamentario y apenas 15 puntos anotados (5-16,0-5, 5-6), además de nueve asistencias y siete rebotes, no es la imagen más común en la trayectoria profesional de la estrella de los Cavaliers, cuatro veces ganador del Premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA.

Eso fue posible gracias a la gran labor defensiva de Morris, que no sólo anulo a James sino que además también aportó un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes, incluidos nueve defensivos, que lo dejaron como el segundo máximo encestador de los Celtics.

"Sin discusión es el mejor jugador que hay actualmente en la NBA", declaró Morris al concluir. "Por eso quería el gran reto profesional de marcarlo". Durante toda la semana previa al partido, Morris, había declarado de forma insistente que estaba listo para el gran duelo contra James. "Porque es un gran competidor, el mejor jugador de la liga, ahora ya tengo la gran oportunidad de contarle a mis hijos que un día hice una gran labor en el campo y pude controlar a la figura más destacada del baloncesto mundial", subrayó Morris. "Todo eso estará muy bien, pero al final lo que también quiero contarles es que ganamos como equipo el derecho a estar en las Finales de la NBA".

Al igual que Morris, el resto de los jugadores de los Celtics, incluido Horford que fue clave en la primera parte con su inspiración encestadora al anotar siete canastas consecutivas sin fallar, se mostraron convencidos que habían dado un gran paso en la eliminatoria, pero les quedaba todavía un largo camino que recorrer.

"Nuestro nivel de confianza es muy alto", declaró Morris, que consiguió su primer doble-doble como profesional en la fase final. "Los jóvenes y veteranos jugadores dentro del equipo sentimos que podemos competir y enfrentarnos a cualquier rival, algo que debemos demostrar de nuevo en el campo".

Los Celtics no dejaron ninguna duda de esa realidad en el primer partido, cuando al descanso del duelo revancha de las pasadas finales de la Conferencia Este, tenían ya una ventaja parcial de 61-35 que dejaron a los Cavaliers sin ningún tipo de reacción.