Los veteranos quieren encestar en el Nacional de Maxibaloncesto

Veinte quintetos, 16 en masculino y 4 en femenino dijeron ¡presente! en el Campeonato Nacional de Maxibaloncesto, ramas masculina y femenina, que comenzó el miércoles en el coliseo Bernardo Caraballo de Cartagena.

Las categorías son: Plus 40, Plus 50 y Plus 55 en masculino y femenino mayores de 35 años.

En la primera jornada del certamen se disputaron siete partidos los cuales fueron muy reñidos.

La representación de Bolívar participa con tres quintetos en las categorías Plus 40, 50 y 55.

En el primer día, Bolívar ganó dos partidos y perdió uno, dejando una buena impresión con sus equipos de 40 y 50 años.

El primero en debutar por Bolívar fue la selección Plus 50, liderada por Álvaro Teherán, el jugador colombiano que más cerca ha estado de jugar en la NBA.

Bolívar protagonizó un sensacional partido contra el seleccionado del Cauca, que demostró que también es candidato al título en esta categoría.

Los locales ganaron 67-60, de la mano de Álvaro Teherán, Antonio Cuesta, Jerry Bent, Óscar “Coco” Yepes y Gustavo Hooker.

En Plus 40, Bolívar, dirigido por Antonio Vergel (técnico-jugador), venció a Antioquia 71-65, en otro espectacular partido.

Los pilares de Bolívar fueron Andrés Carrascal, Antonio Vergel, Iván García, Diomedes Cassiani, Reynaldo Roa y Ricardo Night.

La única derrota local la tuvo el equipo Plus 55, que cayó ante Antioquia 54-51.

El más destacado de Bolívar fue Bernardo “Tumba Herrera con 21 puntos (siete triples).

Ayer, el equipo bolivarense Plus 55 tomó revancha al derrotar a Leones de Cundinamarca 57-49. Ahora quedó con 1-1.

Bernardo Herrera de Bolívar nuevamente fue figura esta vez con seis triples en este juego para 13 en total en dos partidos.

Entre tanto, Bolívar Plus 40 le ganó a Urabá en su segunda salida 70-53 y Bolívar Plus 50 venció su similar de Valle Tiburones por 70-49.

Los otros resultados que se han presentado fueron: Providencia A 66, Providencia B 48 (Plus 40), Antioquía 61, Santander 29 (femenino), Estados Unidos 56, Valle Tiburones 43 (Plus 50) y Valle 43, Rolas 35 (femenino).

Programación de hoy

7 a. m. Antioquia vs. Santander (Plus 40)

8:15 a. m. Cundinamarca vs. Valle (Plus 55)

9:30 p. m. Providencia A vs. Urabá (Plus 40)

10:45 a. m. Cauca vs. Valle (Plus 50)

12 M. Antioquia vs. Chocó (Plus 55)

1:15 p. m. Santander vs. Valle (felenino)

2:30 p. m. Bolívar vs. Providencia B (Plus 40)

3:45 p.m. Bolívar vs. Bogotá Gatos (Plus 55)

5 p. m. Bolívar vs. USA (Plus 50)

6:15 p. m. Antioquia vs. Bogotá (femenino)

7:30 p.m. Santander vs. Urabá (Plus 40)