Mañana el Nacional de Maxibaloncesto se toma a Cartagena

La fiebre del baloncesto sigue alta en Cartagena.

Desde mañana hasta el próximo domingo disputará en el coliseo Bernardo Caraballo el Campeonato Nacional de Maxibaloncesto (plus 40, plus 45, plus 50 y plus 55) en ambas ramas.

El certamen, organizado por el Club Isla de Manga y que tiene el aval de la Liga de Baloncesto de Bolívar, y cuenta con el apoyo de Ider e Iderbol, tendrá equipos de Estados Unidos, Bogotá, Cundinamarca, Valle, Antioquia, Providencia, Cauca, Chocó, Santander y Bolívar.

Los coordinadores del evento son: Mauricio Betancur, Alberto Fonseca, Amaury Ortega y Ernesto Pulido.

Bolívar estará representado por tres equipos masculinos en las categorías plus 40, plus 50 y plus 55.

En las filas bolivarenses estarán jugadores de la talla de Álvaro Teherán, Álvaro López, Antonio Cuesta, Jerry Bent, Bernardo Herrera, Óscar Yepes, Carlos López, Fernando Castro, Antonio Vergel, Néstor Sánchez, Alonso Aragón y Andrés Carrascal, entre otros.