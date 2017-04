Barranquilla y Real Cartagena dividen honores en la Copa Águila

Barranquilla Fúbol Club y Real Cartagena empataron a un gol, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Águila 2017, que ambos disputaron este miércoles en el estadio Roberto Meléndez de la capital del Atlántico.

El elenco cartagenero se fue arriba en el marcador por intermedio de Roy Castillo, mientras que la igualdad por los barranquilleros llegó con Eduardo Manjarrés.

El primer tiempo se puede resumir diciendo que los dos equipos le dieron buen trato a la pelota hasta cuando llegaron cerca de las defensas, que lucieron impasables cuando fueron atacadas.

Tanto es así que las llegadas claras a los arcos fueron en pelota quieta. Primero fue Real Cartagena con un remate de tiro libre de Buitrago, que fue controlado por el portero Reinaldo Fontalvo. Mientras que el Barranquilla lo hizo con un cobro de costado de Johan Mosquera que remató desviado Duván Mosquera.

El segundo tiempo empezó con más dinámica que el inicial. El Real Cartagena mandó al terreno a Roy Castillo y a Ucrós, por Agudelo y Mosquera, respectivamente. Los cambios le dieron mayor presencia en ataque y presionaron en defensa al Barranquilla.

Producto de esa presión llegó el gol cartagenero. Roy Castillo recuperó la pelota a unos cuarenta metros del área rival. Avanzó unos metros y tras dejar regado a un rival, sacó un zurdazo a ras de grama que se metió en el palo izquierdo del arco custodiado por Fontalvo. Era el minuto 56 de juego.

A los 57 el técnico Arturo Reyes se decide hacer los cambios que cree necesita para buscar el empate. Ingresó a Luis Díaz por Tomás Sierra y a Juan Herrera por Duván Mosquera.

A los 63 minutos los barranquilleros logran el empate en una jugada colectiva, en la que participan varios jugadores, pero el último fue Eduardo Manjarrés, quien tras eludir al portero y a un zaguero, mete la pelota para el 1-1 definitivo.

Después hubo escaramuzas de parte y parte, pero no hubo la puntería necesaria para que uno de los dos se quedara con el triunfo. El empate fue justo por la manera como ambos equipos se portaron en el terreno de juego.

En la próxima fecha el Barranquilla recibe al Junior en el Roberto Meléndez, mientras que Real Cartagena a Jaguares en el Julio Turbay del Carmen de Bolívar. Los barranquilleros son terceros con 5 puntos, y los cartageneros, tercero con 3 unidades.

SÍNTESIS

BARRANQUILLA 1 – REAL CARTAGENA 1

Estadio: Roberto Meléndez.

Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).

Asistentes arbitrales: Jorge Narváez (Cesar) y Roberto Padilla (Atlántico)

Asistencia: No fue su ministrada.

Taquilla: No fue suministrada.

Barranquilla: Reynaldo Fontalvo; Iván Scarpeta, Wilmer Ditta, Gabriel Fuentes, Jesús Cano; Maisel Gónez, Eduardo Manjarrés, Tomás Sierra, Camilo Díaz; Johan Bocanegra y Duván Mosquera.

Cambios: Luis Díaz por Duván Mosquera (57’), Juan Herrera por Tomás Sierra (57’) y Daniel Padilla por Maisel Gómez (67’).

DT: Arturo Reyes.

Goles: 1-1: Eduardo Manjarrés (63’).

Amarillas: no hubo.

Expulsados: No Hubo.

Real Cartagena: L. Vásquez; Geisson Perea, Pablo Escobar, O. Osorio, W. Palacios; J. Pimeda, Y. Mosquera, J. Buitrago, C. Echeverry; F. Agudelo y J. Salcedo.

Cambios: Roy Castillo por Fabián Agudelo (46’), A. Ucrós por Mosquera (46’).

Técnico: José Fernando Santa.

Goles: 0-1: Roy Castillo (56’).

Amarillas: No hubo.

Expulsado: No hubo