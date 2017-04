Bayern: Mats Hummels descartado para duelo ante Real Madrid

El defensor del Bayern Munich Mats Hummels quedó descartado para el duelo de ida del miércoles en casa por los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid debido a una lesión en el tobillo.

El líder de la Bundesliga informó que Hummels, de 28 años, se ausentó del entrenamiento del domingo debido a una lesión de ligamentos en el tobillo derecho y "estará fuera por un tiempo".

"Muy triste de estar fuera durante, al menos, la próxima semana", dijo Hummels vía Twitter.

Sehr traurig darüber mindestens die nächste Woche auszufallen...

Very sad about missing at least the next two games...

— Mats Hummels (@matshummels) 9 de abril de 2017