Bolívar es Bolívar y por eso se goza su Clásico

El béisbol es el deporte de más tradición en la ciudad, incluso por encima del boxeo, otra disciplina que le ha dado mucho al departamento y al país.

Hoy cuando restan pocos días para que se inicien las competencias del Grupo C (Colombia, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos) en el Clásico Mundial de Béisbol, los corazones de los amantes de la pelota caliente palpitan más rápido en La Heroica, se aceleran las emociones y se vienen a la mente los mejores recuerdos de este deporte.

Durante décadas, el béisbol llenó de alegrías a los bolivarenses. Los mejores peloteros siempre fueron de Bolívar, que se pavoneó a nivel nacional lleno de orgullo porque esta región daba y aún da los beisbolistas de mayor clase y categoría.

No es para herir a ningún departamento. De ninguna manera, solo que es así. Bolívar es Bolívar. A la hora de los bates, manillas y bolas nosotros llevamos la bandera en el denominado rey de los deportes.

En todas las categorías sacamos el bate más rápido, realizamos las mejores atrapadas, lanzamos más strikes y jugamos mejor béisbol que cualquier rival.

A lo mejor Atlántico y Córdoba han ganado en ocasiones (no tantas) títulos nacionales en varias categorías. Pero la historia es la historia y dice que Bolívar para Colombia en materia de béisbol es algo así como los Yanquis de Nueva York para la MLB (Major League Baseball).

Por eso en Cartagena se vivirá con más fervor que en cualquier otra ciudad el Clásico Mundial de Béisbol. Sí, Bolívar es Bolívar y se goza su clásico.