Cartagena sorprende a Bolívar en la Copa La Candelaria de Béisbol

La segunda jornada de la XXXIV Copa Virgen de La Candelaria estuvo cargada ayer de mucha emoción en los estadios programados por la Liga de Béisbol de Bolívar.

El resultado más importante fue sin duda el triunfo del equipo de Cartagena sobre Bolívar 4-3 en la categoría preinfantil. El pitcher ganador fue Camilo Castilla y la derrota fue para Ibraín Ricardo.

En otros juegos en esta categoría, Atlántico le ganó a Fuerzas Armadas 11-0.

La victoria se la llevó el lanzador Cristian Angulo y el revés fue para Santiago Viloria.

Entre tanto, Sucre sumó su segunda victoria, esta vez a ante la selección de los Corregimentales 10-0. Se agenció el triunfo Darío Novoa y la derrota fue para Jeferson Fernández.

Estos partidos se jugaron en el estadio del Club de Leones.

En la categoría infantil también hubo algunas sorpresas.

En el estadio Los Cerros, Atlántico se impuso 5-3 sobre Fuerzas Armadas. Jesús Hernández fue el pitcher ganador y Moisés Meza el perdedor. Salvó Elkin Vanegas.

A segunda hora, Bolívar derrotó a Santa Rosa 8-0.

Se agenció el triunfo Julián Marrugo y el revés fue para Josué Ospino.

En el Estadio Argemiro Bermúdez de Chiquinquirá, Corregimientos dio buena cuenta sobre Cartagena 12-1.

Hoy, en infantil, estadio Los Cerros, 9:00 a.m., Cartagena-FFAA; 11 a.m., Bolívar-Magdalena. En Chiquinquirá, 9 a.m., Atlántico-Santa Rosa; a las 11 a.m., Sucre- Corregimientos. En preinfantil, estadio Club de Leones, 10 a.m., FF.AA-Cartagena, a las 12 meridiano, Corregimientos-Atlantico y a las 2 p.m .,Bolívar-Sucre.