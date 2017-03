Clásico Mundial rechaza protesta de México tras eliminación

Los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol desestimaron el lunes una protesta de México que pretendía dejar fuera a Venezuela del partido de desempate para avanzar a la segunda ronda del torneo.

México venció 11-9 a los venezolanos en un juego que se extendió hasta la madrugada del lunes, pero luego de horas de confusión precedidas por un anuncio erróneo sobre la clasificación mexicana al choque de desempate ante Italia, la organización comunicó que los anfitriones quedaron eliminados porque el criterio para desempatar son las carreras recibidas entre los innings defendidos.

Inicialmente, los jugadores mexicanos celebraron en grande el triunfo ante los venezolanos porque en sus matemáticas, el resultado de triunfo por diferencia de dos carreras les daba la clasificación.

Incluso la cuenta oficial de Twitter del Clásico Mundial confirmó que habría un partido de desempate entre italianos y mexicanos para definir el acompañante de Puerto Rico en la segunda ronda como representante del Grupo D.

El tuit fue eliminado posteriormente.

"Después del partido, un comité técnico asignado a la sede determinó que, bajo las reglas del torneo, Italia y Venezuela jugarían el desempate para determinar el resultado", informó el Clásico Mundial en un comunicado. "Antes de la determinación, un número de medios de prensa, incluyendo las cuentas sociales del WBC (las siglas en inglés del torneo) y la MLB Network, reportaron incorrectamente que México y no Venezuela jugaría el desempate lo cual lamentablemente causó confusión".

Al finalizar la reunión del Comité Técnico, posterior al partido, un dirigente de las Grandes Ligas aclaró que Italia avanzó con un promedio de 1.05 y Venezuela con 1.105. México quedó fuera con 1.117.

Los mexicanos radicaron una protesta en la madrugada, unas cuatro horas después de finalizar el partido, alegando que el libro de reglas contempla las entradas parciales para un desempate y pedían que se les contara la novena entrada del partido ante Italia, que fue el primero del Grupo D.

"Entendemos que la Federación, los jugadores del equipo y sus aficionados están decepcionados con el resultado, el Clásico Mundial aprecia la participación de México en el torneo, el apoyo de Salvador Quirarte y el Comité Organizador, y la oportunidad de celebrar una ronda del torneo en México en frente de miles de aficionados", agrega el comunicado. Quirarte es el presidente de la organización local.

El manager de México, Édgar González, dijo que el gerente del equipo, Kundy Gutiérrez, buscó en cinco ocasiones a representantes del comité técnico a fin de que les informara si sus cálculos para avanzar eran los correctos.

"Se me hace una falta de respeto lo que pasó porque muchas cosas hubieran cambiado si nos dan la clarificación antes del juego", dijo Gonzalez. "Nuestra estrategia fue en base a eso, nunca llegó nadie (del Comité) a clarificar la regla y nosotros pensamos que estamos bien, pero habríamos jugado diferente si nos explican".

El manager de los venezolanos, Omar Vizquel, dijo en la conferencia de prensa posterior al encuentro que se enteró de que estaban clasificados cuando un miembro de la organización del torneo se los informó en el vestuario.

"Cuando (José) Altuve saca el último, bajó la cabeza y ellos se pusieron tristísimos, sabían que estaban perdidos porque tenían la misma información y la misma interpretación de la regla", dijo el lunes Adrián González, capitán de México. "Ellos estaban caídos porque sabían que así era".

González y otros jugadores del equipo mexicano, como el relevista de Toronto, Roberto Osuna, advirtieron que, tras esta confusión, se lo pensarán dos veces antes de participar en otra edición del Clásico Mundial.

"Esto es una broma, se están burlando de nosotros", dijo Osuna, quien participó por primera vez en su carrera. "Yo consideraba este torneo el más importante y si no es así no le veo caso a volver a participar en un evento que no tiene seriedad, que está compuesto por gente que no es honesta. Nos arrebatan las cosas de la mano con una gran facilidad".