Colombia sueña con dejar huella en el Clásico Mundial de Béisbol

Con el jonrón de Dilson Herrera en la parte baja del octavo episodio, en las Eliminatorias del Clásico Mundial de Béisbol en Panamá, se encendieron las ilusiones de Colombia, un país que tiene una rica historia en la ‘pelota caliente’.

Ese cuadrangular, el más importante de Colombia en todos los tiempos, hace un año significó la victoria de la tricolor ante Panamá y el paso inmediato al Mundial de Béisbol, que se realizará en marzo próximo en varias sedes, entre ellas Miami (Estados Unidos), en donde el seleccionado nacional enfrentará a Estados Unidos, Canadá y República Dominicana, en ese mismo orden.

Por estos días, Luis Felipe ‘Pipe’ Urueta, mánager de Colombia, entrena en Cartagena con la misión de elegir a los 28 peloteros que harán parte de este representativo que buscará dejar huella en tierras norteamericanas.

Aunque el grupo es difícil para Colombia los sueños de pasar a la segunda vuelta siguen ahí aún y cuando los pronósticos le den poco chance para avanzar.

En el Clásico Mundial estarán las 16 mejores selecciones del mundo. Colombia hace parte de este selecto grupo y llega mentalmente fuerte a participar en la justa beisbolera más importante del planeta a nivel de selección.

Enfrentar sin ningún tipo de temor este reto podría resultar clave para estar más cerca de lograr el objetivo. Y hay algo que genera confianza al grupo en general y es el contar con Julio Teherán y José Quintana, quienes no solo son referentes del pitcheo de Colombia sino de las Grandes Ligas.

“El béisbol es un deporte en el que si un equipo tiene pitcheo cualquier cosa a favor puede pasar”. Esta reconocida frase en el mundo de la ‘pelota caliente’ es la que más llena de motivación a este grupo de ‘guerreros’ que está pensando en grande.

‘Pipe Urueta’ la tiene clara. “Lo de Panamá con el clasificatorio ya pasó y se disfrutó en su momento. Ahora viene lo mejor, tenemos que planificar de buena forma y realizar tres muy buenas presentaciones. Si manejamos un buen pitcheo podemos tener un gran chance”.

Aseguró que apenas se conozcan los rosters de los equipos definirá la rotación de los lanzadores. “Quiero que los rivales se enfrenten al que menos conozcan entre Julio Teherán y José Quintana, a quienes no es fácil batearle cuando se les enfrenta por primera vez. Eso sería una ventaja para Colombia”, sostuvo.

Estados Unidos tiene una buena cantidad de peloteros en la Liga Nacional, en donde lanza Teherán con los Bravos de Atlanta. Eso hace pensar que el primer lanzador podría ser Quintana, quien actúa en la Liga Americana para los Medias Blancas de Chicago.

Pero Urueta aún no lo confirma y deja dudas sobre la decisión final del abridor del primer juego. “Cuando tienes unos lanzadores como Teherán y Quintana es muy importante conocer de ellos mismos contra qué equipos se sentirían más cómodos”, agregó ‘Pipe’.

Los lanzadores

Julio Teherán (Bravos de Atlanta), José Quintana (Medias Blancas de Chicago), Tayron Guerrero (Marlins de Miami), Ernesto Frieri (Leones de Montería), William Cuevas (Medias Rojas de Boston), José Torres (Padres de San Diego), Dayan Díaz (Astros Houston), Ezequiel Zabaleta (Mets de Nueva York), Javier Ortiz (Leones de Montería), Johan Pino (Bésibol de Japón), Nabil Crismatt (Mets de Nueva York), Guillermo Moscoso (Liga Independiente), Dewin Pérez (Cardenales de San Luis), César Jiménez (Liga Independiente), Luis Escobar (Piratas de Pittsburg), Karl Lewis Triana (Liga Independiente) y Sugar Ray Marimón (Béisbol de Corea).

A soñar en grande

La historia no está escrita, hay que escribirla. El año anterior, en la Eliminatoria del Clásico Mundial en Panamá, la mayoría de los peloteros colombianos en la Gran Carpa no acompañaron a la selección porque no recibieron el permiso aún siendo este un torneo que tiene el aval de la MLB (Major League Béisbol).

Y en ese momento aparecieron los jóvenes con sangre nueva, que acompañados de algunos con algo de experiencia en el béisbol organizado como Dilson Herrera, Harold Ramírez, ‘Chencho’ Rodríguez y otros, consiguieron el tiquete al Clásico Mundial contra pronósticos que no eran favorables para Colombia en las Eliminatorias, en donde Panamá, el local, llegaba como favorito a ganar el único cupo disponible.

Se está soñando con hacer historia...